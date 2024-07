Michael Boogerd keek verbijsterd naar 'krankzinnige' Touretappe: 'Heb dit nog nooit gezien'

Michael Boogerd wist niet wat hij zag toen Tadej Pogacar in de Touretappe van zondag weer fors tijd pakte op zijn concurrenten. De oud-wielrenner maakte al veel mee in zijn carrière, maar de dominantie van de Sloveen is volgens hem zelden vertoond.

'Ik heb naar iets zitten kijken wat ik nog nooit heb gezien. Het is ongelooflijk deze Ronde van Frankrijk, waarin record na record wordt verpulverd', luidt de conclusie van een stomverbaasde Boogerd in zijn column in de Telegraaf. 'Tadej Pogacar reed Plateau de Beille bijna vier minuten sneller omhoog dan het oude record van Marco Pantani in 1998. En het was verder geen makkelijk ritje hè, met een vlakke aanloop ofzo.'

'Krankzinnig'

Boogerd raakt maar niet uitgepraat over de records die Pogacar uit de boeken rijdt. 'Er moesten vijf lastige cols beklommen worden, met een totaal aan 4800 hoogtemeters. Er is dit hele weekeinde volle bak gereden, zonder een moment rust. Als je dan ook nog ziet dat hij zondag over een afstand van bijna 200 kilometer een gemiddelde van zo’n 38 kilometer per uur rijdt, is dat echt krankzinnig.'

Jonas Vingegaard

Boogerd ziet in Jonas Vingegaard ook een fantastische wielrenner, maar volgens de Nederlander staat er op Pogacar simpelweg geen maat deze Tour. 'Het is wielrennen van een ongekend niveau. Pogacar heeft in razend tempo reuzenstappen gezet. Jonas Vingegaard heeft eveneens een geweldig niveau hè, maar toen die versnelde volgde Pogacar hem zittend in het zadel. Pogacar en Vingegaard zitten op een geheel ander niveau dan de rest. Het is Champions League tegen Eerste Divisie.'

🇫🇷 #TDF2024



We tried, we fought, and we will never give up. ⚔️🐝

Another second place for Jonas this weekend. 🙌🏼



Congrats to Tadej Pogacar. 🤝🏼 pic.twitter.com/EnwAPdJNJJ — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) July 14, 2024

Niet beslist

Boogerd wil er echter nog niet aan dat de Tour al beslist is, nu Pogacar zijn voorsprong heeft uitgebreid naar drie minuten en negen seconden. 'Dat is met nog een week te gaan nooit het geval. Pogacar stijgt er op dit moment bovenuit, maar ook hij kan een slechte dag hebben of iets tegenkomen. Kijk maar naar woensdag, toen hij waarschijnlijk te weinig had gegeten. In de rit naar Le Lioran keerde Vingegaard terug en won zelfs tegen alle verwachtingen in de sprint van hem.'

