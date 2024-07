Tadej Pogacar countert vuurwerk van Jonas Vingegaard en deelt genadeklap uit in Koninginnenrit Tour de France

Tadej Pogacar heeft in het klassement om de Tour de France de genadeklap uitgedeeld aan zijn enige overgebleven concurrent Jonas Vingegaard. In de Koninginnenrit van de Tour naar Plateau de Beille counterde de Sloveen het verwachte vuurwerk van de Deen.

Voorafgaand aan de vijftiende etappe van de Tour was Vingegaard de enige renner nog die binnen de twee minuten van de gele trui stond. Daar kwam na bijna 200 loeizware kilometers een einde aan. Ook de Deen van Visma | Lease a Bike moest aan de kracht van Pogi toegeven en zag de Sloveen in z'n eentje aankomen en zijn voorsprong uitbreiden.

Vijf vluchters

De vier loodzware cols die op weg naar Plateau de Beille lagen, bleken geen scherprechter. Vijf vluchters (Enric Mas, Jay Hindley, Richard Carapaz, Laurens de Plus en Tobias Johannessen) probeerden uit handen te blijven van de twee toprenners, maar werden in de laatste klim gegrepen. Vingegaard moest wat proberen en deed dat op een stijl stuk van de slotklim. Hij loste iedereen, behalve Pogacar. Die bleef zich verschuilen achter de iele rug van Vingegaard. Remco Evenepoel, de nummer drie van het klassement, moest meteen passen.

Demarrage Pogacar

Gezamenlijk reden Pogacar en Vingegaard naar de finish. Maar op vijf kilometer van de top besloot de renner van UAE Team Emirates dat het mooi was geweest. Hij demarreerde en kreeg zijn Deense concurrent achter zich. Net als zaterdag kwam Pogacar zondag als eerste over de streep en won hij de etappe én tijd op Vingegaard.

Achterstand

Maandag is een rustdag in de Tour de France en voor veel renners een fijne bijkom-dag. Voor de strijd om de gele trui lijkt de derde week van de Tour een formaliteit. Pogacar toonde zich in twee van de drie onderlinge gevechten met Vingegaard de sterkte. In die ene 'nederlaag' werd de Sloveen pas geklopt op de streep. In die andere duels pakte hij veel tijd op zijn Deense concurrent. Die zag voor de Koninginnenrit nog kansen om Pogacar te verslaan, maar door zijn nieuwe achterstand van ruim drie minuten zullen ook die kansen verdampt zijn.

