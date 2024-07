Plan van Visma en Vingegaard deerde Tadej Pogacar nauwelijks in hete Touretappe: 'Maakte me geen moment druk'

Tadej Pogacar kwam ogenschijnlijk moeiteloos als eerste boven in de koninginnenrit van de Tour de France. Zondag probeerde Visma | Lease a Bike de geletruidrager het vuur aan de schenen te leggen, maar daar slaagden Jonas Vingegaard en zijn manschappen nauwelijks in.

Als nummer twee van het algemeen klassement van de Tour, lag de bal bij Vingegaard. Pogacar zag dat zijn ploeg Visma wel iets probeerde, maar er niet in slaagde hem echt pijn te doen. "Visma had besloten vandaag de koers te controleren en een hoog tempo te rijden op de klimmen. Maar ik heb me geen moment druk gemaakt om wat zij deden", was de etappewinnaar eerlijk direct na de finish.

'Hij begon steeds meer te lijden'

"Ik heb mezelf gewoon koel gehouden en genoeg gedronken en gegeten. Toen Jonas me op de slotklim probeerde te lozen, zat ik wel even op de limiet. Maar ik kon wel aanhaken en mee blijven doen. Ik zag dat hij ook steeds meer begon te lijden en zeker na de laatste keer dat hij iets probeerde, had hij niks meer over."

'Normaal worstel ik met dit weer'

Pogacar zei vooral last te hebben van de hitte. "Normaal worstel ik met dit weer. Maar nu niet. Het was een ongelofelijke dag en ik ben heel erg blij met mijn vorm. Ik kon me deze positie niet voorstellen aan het begin van de week. Dit weekend is perfect gegaan." De verslaggever zei tegen Pogi dat hij de helft van zijn Tourzeges in de Pyreneeën geboekt heeft. "Geen idee hoe dat kan. Ik hou van de Pyreneeën en zij schijnbaar van mij."

Na de flinke inspanningen op zaterdag en zondag staat Pogacar soeverein aan kop van het klassement om de gele leiderstrui. Hij zag Jonas Vingegaard op ruim een minuut finishen en zodoende de voorsprong op de Deen oplopen tot meer dan drie minuten. Maandag is een welverdiende rustdag in de Tour de France en daar kijkt Pogi enorm naar uit.

'Koffietje met de jongens'

"We moeten dit goede gevoel nu vasthouden en gemotiveerd blijven in de laatste week van de Tour. Maar nu gaan we eerst resetten. Ik hoop een lekker rondje te kunnen rijden met de jongens en dan ergens onderweg een koffietje drinken."

