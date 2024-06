Tropisch temperaturen bij begin van Tour de France: dit staat de renners te wachten

Het dreigt dit jaar erg warm te worden bij de start van de Tour de France. Tijdens de eerste etappes in Italië krijgen de renners te maken met tropische temperaturen.

De Tour gaat zaterdag van start in Florence. Volgens Weeronline kan de temperatuur die eerste dag oplopen tot 34 graden. De renners en toeschouwers krijgen op de eerste en tweede dag nog niet te maken met buien. Wanneer de renners richting Turijn in het noorden gaan, neemt de kans op (stevige) buien wel toe.

Regen in Turijn

De verwachting is momenteel dat zaterdag in Turijn erg veel regen valt en ook als de renners maandag in de stad aankomen krijgen ze mogelijk met buien te maken. Ook dinsdag zijn nog een aantal buien mogelijk.

Nieuwe dreun voor Visma | Lease a Bike: belangrijke knecht Jonas Vingegaard mist Tour de France Het zit de Nederlandse wielerploeg Visma | Lease a Bike niet mee in 2024. Veel valpartijen overschaduwden het jaar van de succesvolle formatie. Een paar dagen voor de start van de Tour de France in Florence volgt een nieuwe dreun: Sepp Kuss is niet fit genoeg om te starten.

Frankrijk

Volgens Weeronline wordt het weer in Frankrijk een stuk aangenamer. Wanneer de renners door Frankrijk gaan neemt de buienkans af en zijn er zonnige perioden. De temperaturen zijn een stuk aangenamer dan in Italië. In de regio Lyon en Dijon is het tussen 23 en 25 graden.