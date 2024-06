TV-gids: op deze zender kijk je live naar de Tour de France 2024

De strijd om de felbegeerde gele trui barst in Florence los op zaterdag 29 juni. In drie weken tijd leggen de renners 3.500 kilometer af, met 60 kilometer die wordt afgelegd in de individuele tijdrit. Met Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard als torenhoge favorieten en enkele gevaarlijke outsider staan er genoeg renners aan de start om in de gaten te houden. Lees hieronder op welke zender je de Tour de France live kan volgen.

De Ronde van Frankrijk gaat zaterdag 29 juni van start in Florence en finisht op zondag 21 juli in Nice. De verwachting is dat Pogacar en Vingegaard samen gaan uitvechten wie er na 21 etappes aan de leiding staat in het algemeen klassement. Vingegaard is toch op tijd hersteld om zijn titel te verdedigen in Frankrijk.

Het is echter nog maar de vraag of de Deense kopman van Visma | Lease a Bike in korte tijd naar zijn topvorm is gegroeid. Hij kwam in de Ronde van het Baskenland hard ten val, waardoor het afwachten is of hij Pogacar van zijn derde Tour-zege kan afhouden.

Met deze absolute topploeg gaat Tadej Pogacar de Tour de France proberen te winnen: 'Ik kan niet wachten' Team Emirates heeft de ploeg bekend gemaakt die mee gaat doen aan de Tour de France. Alle ogen zijn gericht op kopman Tadej Pogacar, die dit jaar de absolute favoriet is voor het winnen van de gele trui. De Sloveense wielrenner krijgt in de Ronde van Frankrijk steun van een topteam.

Waar kan ik de Tour de France live bekijken?

Alle etappes van de Ronde van Frankrijk worden live uitgezonden op NPO. Vanwege het EK voetbal wordt de Tour de ene keer uitgezonden op NPO 1 en andere dagen NPO 2. Bovendien kan het zo zijn dat je tijdens de uitzending van zender moet wisselen om de etappe te kunnen blijven kijken.

Een andere optie is om de Tour te bekijken via Eurosport (1) en via het online streamingsplatform HBO Max. Voor die laatste heb je een abonnement nodig, maar zie je de koers wel zonder reclameonderbrekingen. Bovendien blijft discovery+ nog actief voor gebruikers met een al eerder afgesloten abonnement.

De gratis uitzending op Eurosport begint iedere etappe bij de officiële start van de koers. Bij de streamingsdiensten kun je al een halfuur eerder terecht om geen seconde te missen.

Voorlopige startlijst Tour de France 2024: alle teams en renners De 111de editie van de Tour de France gaat zaterdag 29 juni van start in Florence. In de grootste ronde ter wereld strijden de renners in 21 etappes om de felbegeerde gele trui. Visma | Lease a Bike reist af met onder andere de net op tijd herstelde titelverdediger Jonas Vingegaard en Wout van Aert. Dit zijn de 22 teams en in totaal 176 renners die op de voorlopige startlijst staan voor de Ronde van Frankrijk.

Het parcours van de Tour

De 111de editie van de Ronde van Frankrijk start in Florence en finisht voor het eerst in de geschiedenis niet in Parijs. Na in totaal 3492 kilometers valt de beslissing in de afsluitende tijdrit in Nice. De renners wachten onder meer acht vlakke ritten, vier heuvelritten en zeven bergetappes, waarvan vijf bergop finishen. Bovendien zijn er twee individuele tijdritten opgenomen in het parcours van in totaal 60 kilometer.

Tour de France 2024 | Dit zijn alle etappes met de start in het Italiaanse Florence De Tour de France 2024 gaat op zaterdag 29 juni van start. Het Italiaanse Florence heeft de eer gekregen om de 'Grand Depart' te organiseren. Na 3492 kilometers finishen de renners voor de eerste keer ooit niet in Parijs, maar met een tijdrit in Nice. Bekijk hieronder alle 21 etappes van de Tour.

Deze Nederlanders staan aan de start

Wilco Kelderman was tijdens de vorige editie van de Tour de France de best geklasseerde Nederlander dankzij zijn achttiende plaats in het algemeen klassement. De 33-jarige klimmer is de enige Nederlandse renner in deze Tour namens Visma. Eerder zag de ploeg al Steven Kruijswijk en Dylan van Baarle wegvallen doordat zij hard onderuit gingen in het Critérium du Dauphiné. Kelderman is één van de elf Nederlandse renners die aan de start verschijnen in Florence. De ogen zijn vooral gericht op Mathieu van der Poel, Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen.

*Nog niet officieel bevestigd