Nieuwe dreun voor Visma | Lease a Bike: belangrijke knecht Jonas Vingegaard mist Tour de France

Het zit de Nederlandse wielerploeg Visma | Lease a Bike niet mee in 2024. Veel valpartijen overschaduwden het jaar van de succesvolle formatie. Een paar dagen voor de start van de Tour de France in Florence volgt een nieuwe dreun: Sepp Kuss is niet fit genoeg om te starten.

Dat maakte Team Visma vier dagen voor de start van de Ronde van Frankrijk bekend. Kuss heeft covid te pakken. "De Amerikaanse winnaar van de Vuelta a España is onvoldoende hersteld van een coronabesmetting, opgelopen in het Critérium du Dauphiné", laat de Nederlandse ploeg in een statement weten. Bart Lemmen (28) is zijn vervanger.

'Zuur voor Sepp'

De Amerikaan Kuss zou een belangrijke knecht zijn geweest voor Jonas Vingegaard in het hooggebergte. Hij was er de vorige twee edities bij toen de Deen de Tour de France won. Zelf was Kuss in 2023 de beste in de Ronde van Spanje. "Dit is natuurlijk op de eerste plaats heel zuur voor Sepp. Zijn inbreng is altijd van groot belang in de ploeg, maar dan moet hij natuurlijk wel helemaal fit zijn", waren de woorden van sportief directeur Merijn Zeeman.

TDF line-up change 🔁



Sepp Kuss has not recovered sufficiently from Covid and will not start in @LeTour. Bart Lemmen is his replacement.



Get well soon, Sepp! 🍀 pic.twitter.com/JXFEe73nSw — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) June 25, 2024

Kuss wordt vervangen door de 28-jarige Bart Lemmen, die sinds één jaar prof is. Aan zijn resultaten is dat niet terug te zien. Hij werd vijfde in de Tour Down Under, tiende in de UAE Tour en eind mei nog tweede in de Ronde van Noorwegen.

'Vertrouwen in Bart'

"Ondanks dat hij pas 1,5 jaar professional is, blijkt Bart al een hele betrouwbare en sterke renner", aldus Zeeman. "Hij ontwikkelt zich heel snel. Dat bewees hij dit jaar al met meerdere goede klasseringen. Hij rijdt goed bergop, en offert zich graag op voor zijn kopman Jonas Vingegaard. Ik heb veel vertrouwen in Bart."

