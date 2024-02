Visma | Lease a Bike heeft nieuwe wereldkampioen in huis: Jørgen Nordhagen wint WK langlaufen

Jørgen Nordhagen is de nieuwe jeugdwereldkampioen op de 20 kilometer massastart van het langlaufen. En dat terwijl hij onder contract staat bij het Nederlandse wielerteam Visma | Lease a Bike. De 19-jarige Noor blijkt een multitalent.

In het Sloveense Planica kwam Nordhagen als eerste over de streep na 20 kilometer langlaufen. Ver achter hem eindigden de Italianen Aksel Artusi en Davide Ghio op plek twee en drie. Bij de EK wielrennen in Drenthe sprak Nordhagen met In de Leiderstrui over zijn andere hobby. "Ik heb langlaufen altijd gedaan, dus het plan is om nog één volledig seizoen te draaien en kijken hoe dat gaat", zei hij destijds.

Visma had al eens eerder een multitalent in huis, genaamd Primoz Roglic. Hij was eerst schansspringer voordat hij bij de Nederlandse ploeg kwam. De Sloveen won drie keer de Ronde van Spanje, de Ronde van Italië en Luik-Bastenaken-Luik. Wie weet komt Nordhagen ook in de buurt.