Voor Sai van Wermeskerken wordt Nederland - Japan op het WK voetbal een wedstrijd met een enorme lading. De 31-jarige voetballer, geboren in Maastricht maar opgegroeid in Japan, voelt zich namelijk met beide landen verbonden. "Wesley Sneijder maakte me blij en verdrietig tegelijk", zegt Van Wermeskerken in gesprek Sportnieuws.nl.

Van Wermeskerken speelde voor FC Dordrecht, SC Cambuur, PEC Zwolle en NEC. "Ik ben geboren in Maastricht, maar toen ik twee jaar oud was zijn we teruggekeerd naar Yamanashi, op zo’n honderd kilometer van Tokio. Mijn opa en oma hadden hun eigen bedrijf en op dat moment waren ze heel druk. Ze vroegen of mijn moeder kon helpen en ook mijn vader kreeg een baan in het bedrijf”, deelt Van Wermeskerken, die tot zijn twaalfde levensjaar Nakamura (de achternaam van zijn Japanse moeder) heette.

Juichen voor Nederland of Japan?

"Of ik voor Nederland of Japan was op het WK? Dat is héél moeilijk", lacht Van Wermeskerken, bij wie de ontmoeting van het WK 2010 nog op het geheugen gegrift staat. "Dat gaf me een héél erg dubbele emoties. Sneijder scoorde en Nederland won. Hij maakte me blij en verdrietig tegelijk. Japan voelt als mijn land, maar van Nederland hou ik óók." Wat als Nederland nu scoort? "Dan ga ik eerst vijf seconden feesten en daarna denk ik: oh, shit. Eén ding is zeker: het wordt sowieso een zege voor mij."

Geloof in stunt groeit bij Japan

Volgens Van Wermeskerken heeft Japan inmiddels een totaal andere status gekregen. "Het Japanse voetbalniveau wordt de afgelopen steeds hoger en hoger. Ik ben daarom héél benieuwd hoe ze zich verhouden tot een topland als Nederland. Tien of twintig jaar geleden had Japan geen schijn van kans om het WK te winnen, maar nu is het geloof er wél echt", benadrukt de voormalig jeugdinternational van Japan.

Vergelijking met José Mourinho

Daarbij ziet hij duidelijke overeenkomsten met succesvolle teams uit het verleden. "José Mourinho zorgde ervoor dat Porto écht een team werd, maakte er een speciaal team van en won uiteindelijk de Portugese titel, de UEFA Cup én de Champions League. Als je als team een goed plan hebt en bij elkaar blijft, is alles mogelijk. Ik ben héél blij dat Japan dus zegt dat ze geloven in het winnen van het WK."

Van Wermeskerken weet ook uit eigen ervaring hoe belangrijk geloof in een stunt kan zijn. Met Kawasaki Frontale boekte hij namelijk een knappe overwinning op het sterrenelftal van Al Nassr. "In de halve finale van de Aziatische Champions League wonnen we met 3-2 van Cristiano Ronaldo en Sadio Mané. Dat zo’n mooie herinnering, maar ook een besef dat je altijd moet geloven."

Voorspelling Nederland - Japan

De keuze maken tussen Nederland en Japan blijft voor Van Wermeskerken onmogelijk. "Nederland heeft een héél goede verdediging, maar Japan is ook erg sterk. Ik wil eigenlijk niet kiezen, dus ik zeg 1-1. Dan hoef ik me na afloop ook niet slecht te voelen", lacht Van Wermeskerken, die er zeker voor gaat zitten.

"Het wordt wel zwaar, want de wedstrijd is om 05.00 uur Japanse tijd. Ik ga het lekker thuis kijken met mijn familie en hopen op een gelijkspel", vervolgt Van Wermeskerken, die ondanks zijn 31-jarige leeftijd hoopt dat hij ooit nog wordt opgeroepen voor Japan. "Dan moet ik eerst snel een club vinden en mezelf weer in de kijker spelen."

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