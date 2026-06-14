Curaçao beleeft het grootste voetbalmoment uit de geschiedenis van het eiland. Onder leiding van bondscoach Dick Advocaat maakt 'The Blue Wave' zondagavond zijn debuut op het WK en wacht direct een gigantische uitdaging: Duitsland. In de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast klinkt bewondering voor het bijzondere verhaal van Curaçao, maar tegelijkertijd zijn de verwachtingen sportief gezien niet al te hoog.

Sportnieuws.nl-analist Robert Maaskant verwacht weinig van de openingswedstrijd tegen de Duitsers. "Het sprookje van Curaçao is wel over, wat niet wil zeggen dat ze helemaal geen kans hebben. Ik denk alleen tegen Duitsland niet. Die gaan in een gigantisch tempo spelen, heb ik begrepen van Alfred Schreuder (assistent-bondscoach, red.). Duitsland wilde in het verleden nog weleens wat behoudend beginnen aan het WK en in zo’n toernooi groeien, maar dat is onder Julian Nagelsmann niet aan de orde. Zij gaan vollgas en daar is Curaçao niet goed genoeg voor."

'Maak er een voetbalshow van'

De oud-trainer ziet bovendien weinig spelers uit de selectie die het niveau van Oranje zouden aantikken. "Leandro Bacuna had in zijn toptijd bij FC Groningen meegekund als rechtsback, maar puur door zijn drive en zijn schot. Dat zijn écht specifieke kwaliteiten", zegt Maaskant over zijn voormalig pupil. "Ik denk dat Bacuna in zijn toptijd beter was dan Mats Wieffer als back."

Tóch hoopt Maaskant dat Curaçao zich niet volledig gaat ingraven tegen Duitsland. Volgens hem is er maar één manier om iets van de wedstrijd te maken. "Als Curaçao héél gesloten gaat spelen, wat het beste advies zou zijn, dan gaan ze ook goals tegen krijgen. Ik zou daarom zeggen: maak er vooral een voetbalshow van. Ga in ieder geval proberen om een doelpunt te maken. Voor hetzelfde geval kom je wél met 1-0 voor en dan kun je altijd nog inzakken."

Pijnlijke conclusie voor Curaçao

Ondanks alle trots en euforie op het eiland blijft de conclusie van de analisten hard. "Ze zijn gewoon niet goed genoeg, punt", stelt Maaskant, die op bijval kan rekenen van Seuntjens. "Het is pijnlijk, maar dat is wel uiteindelijk ook de conclusie die ik zou trekken."

Tafelgenoot Ali Boussaboun denkt dat de mensen van Curaçao dat ook helemaal geen probleem vinden. "Ze staan in de Guinness World Records als kleinste land en met de minste inwoners die het WK hebben gehaald. Dat is al een heel mooie prestatie", besluit de oud-topvoetballer het onderwerp.

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwste aflevering van de dagelijkse Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast schuift een nieuw gezicht aan. Ralf Seuntjens versterkt na zijn knappe promotie met Lommel het podcastteam. Met het WK-duel van Oranje tegen Japan in aantocht loopt de spanning bij Robert Maaskant en de andere analisten flink op. Natuurlijk komen de laatste ontwikkelingen rond het Nederlands elftal voorbij, terwijl Seuntjens ook zijn irritatie over één Oranje-international deelt.

Daarnaast bespreken de analisten de schitterende treffer van Ismael Saibari en geeft Ali Boussaboun zijn analyse van het duel tussen Marokko en Brazilië. Dat en nog veel meer hoor je in de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast. Luister iedere dag vanaf 07.30 uur via je favoriete podcastapp of op YouTube.

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