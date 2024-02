Historische synchroonzwemzusjes opgewacht op Schiphol: 'Nu eerst carnaval vieren'

Noortje en Bregje de Brouwer zijn terug in Nederland. De tweelingzussen schreven historie door een medaille te pakken op de WK synchroonzwemmen. Ze kwamen naar huis met zilver.

Nog nooit haalde Nederland een medaille op de wereldkampioenschappen synchroonzwemmen. In Doha zwommen de zusjes naar een podiumplaats op in de duet vrije kür. Alleen de Chinese tweeling Liuyi en Qianyi Wang was beter. Door de medaille is kwalificatie voor de Olympische Spelen in Parijs ook verzekert. "Het was echt magisch", vertelde Bregje. "We kwamen voor olympische kwalificatie, maar om met zilver terug te komen..."

Carnaval

De zusjes uit het Brabantse Goirle kwamen terug op het perfecte moment. "Nu gaan we genieten met carnaval. Even een feestje vieren met onze vrienden, dit moet wel gevierd worden", vervolgde Bregje. "We hebben tegen elkaar gezegd dat we er goed bij stil moesten staan, en dat komt nu goed uit in Brabant", lacht Noortje.