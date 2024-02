'Zieke' Nyls Korstanje verbaast zichzelf op WK: 'Dat is blijkbaar dus maar een gevoel'

Het was zondagochtend een productieve ochtend voor de Nederlandse zwemmers op het WK langebaan in Doha. Liefst vier landgenoten plaatsten zich op diverse afstanden voor de halve finales.

Korstanje zwom de snelste tijd in alle series op de 50 meter vlinderslag. Hij was 0,01 seconde sneller dan Michael Andrew, winnaar van brons in 2022. Korstanje verbaasde zichzelf ook over zijn tijd. "Over deze race heb ik niks te klagen. Ik vind het fijn dat de kop er nu af is. Ik heb de afgelopen nachten slecht geslapen door een verkoudheid, maar dat is dus blijkbaar maar een gevoel", zei Korstanje bij de NOS. Zondagavond is de halve finale.

Hopen op persoonlijk record

Voor Marrit Steenbergen ging het op de 200 meter wisselslag. Ze zwom naar een derde tijd, waar de beste zestien zwemsters zich plaatsten voor de halve finales. Titelverdedigster Kate Douglass zwom verreweg de snelste tijd en is de te kloppen vrouw. "Douglass staat los van de rest, maar daarna zijn er vijf tot zes zwemsters die 2.09 kunnen zwemmen. Voor mezelf hoop ik dat een persoonlijk record erin zit", zei de Friezin, die het Nederlands record in april 2023 op 2.09,13 zette. In haar heat was ze met 2.11,45 daar nog dik twee seconden van verwijderd.

Geen finale voor De Jong

Arno Kamminga en Caspar Corbeau haalden ook allebei de halve finale op de 100 meter schoolslag. Minder goed nieuws was er voor Imani de Jong. Op de 400 meter vrije slag lukte het haar niet om de finale te bereiken. De 21-jarige Nederlandse noteerde in de voorronde de zestiende tijd (4.14,20) en was daarmee ver verwijderd van de acht snelsten die doorgingen.

Matig deelnemersveld

Omdat komende zomer de Olympische Spelen in Parijs zijn, is het WK in Qatar lang niet zo sterk bezet als andere jaren. Van de top zes van afgelopen WK op Korstanje's afstand (50 meter vlinderslag) is alleen Diogo Ribeiro er weer bij. Hij pakte in 2023 zilver. De rest laat het WK allemaal schieten en zien een betere voorbereiding voor zichzelf dan het WK.