Femke Bol gaat vrijdag voor goud op de 400 meter horden tijdens de WK atletiek. Naast een wereldtitel zal haar dat ook een flink zakcentje opleveren. Lees hier wat de Nederlandse topatlete kan verdienen aan prijzengeld.

Bol is topfavoriete voor goud op de 400 meter horden, zeker bij afwezigheid van haar grote concurrente Sydney McLaughlin-Levrone. Ze gaat vol vertrouwen richting de strijd om de medailles. "Het doel is om in de finale mijn beste race van het jaar te lopen en het goud te winnen."

Ook haar coach spreekt zijn vertrouwen uit en denkt dat Bol er helemaal klaar voor is ."We hebben richting Tokio ook gewerkt aan een iets agressievere opening. Ze moet echt hard over de eerste drie horden", zei hij over de voorbereiding van Bol. "Gaande het seizoen heeft ze meer vertrouwen en ervaring gekregen met dit pasritme en ze is er klaar voor om in de finale haar beste race van het jaar te lopen."

Dat belooft veel voor de 25-jarige, die met een tweede wereldtitel op rij pas de tweede atlete ooit kan worden die haar titel op de 400 meter horden prolongeert. Dat lukte eerder alleen Zuzana Hejnova. De Tsjechische was in 2013 en 2015 de beste.

Prijzengeld

De mogelijke titelprolongatie gaat gepaard met een mooi bedrag aan prijzengeld. De wereldkampioen gaat niet alleen naar huis met goud, maar ook met 70.000 dollar aan prijzengeld. Dat is omgerekend zo'n 60.000 euro.

De organisatie van de WK atletiek heeft een flinke pot prijzengeld klaarliggen voor de deelnemers. Eenmaal in de finale beland, zijn die sporters zeker van een bedrag. Bol heeft met haar prestatie in de series sowieso al 5000 dollar (4200 euro) veiliggesteld.

Estafette

Bol heeft al flink kunnen cashen met de teamprestatie op de 4x400 meter gemengde estafette. Samen met Eugene Omalla, Lieke Klaver en Jonas Phijffers won ze een zilveren medaille op dat onderdeel. Dat is goed voor een bedrag van 40.000 dollar (34.000 euro). Op de teamonderdelen moet het prijzengeld wel gedeeld worden door het aantal deelnemers per land.

Bonus

Atleten maken ook nog kans op een flinke bonus. Voor nieuwe wereldrecords op elk van de 49 onderdelen wordt er namelijk nog eens 100.000 dollar uitgekeerd. Die enorme prestatie levert dus goud, status én 85.000 euro op.