Schattige beelden vertederen Femke Bol na magische avond: 'Aaaahw'

Femke Bol straalde, ondanks het weer in Hengelo, na de FBK Games. De Nederlandse atlete won de 400 meter in een baanrecord en zag ondanks de regen volle tribunes met juichende fans. Na afloop zag ze schattige beelden.

"Het was zo magisch als ik had gehoopt", glunderde Bol na afloop bij Sportnieuws.nl. "Dit stadion is echt ongekend, de sfeer was zó bizar. Ik heb er enorm van genoten", was Bol vol lof over de FBK Games. "Het doel was om de 400 meter sneller te openen dan normaal. Ik weet niet zeker of dat gelukt is, ik hoop het."

Schattige beelden

Bol werd tijdens het interview afgeschermd van het grote publiek door grote hekken met zwarte doeken ervoor. Toch probeerden kinderen er op te klimmen om een glimp op te vangen van de topatlete. De verslaggever van deze site wees Bol op al die jonge atletiekfans. Ze reageerde ontroerd. "Aaaahhw, ik zal zo zwaaien", beloofde ze.

'Ik heb m'n best gedaan'

Met nog drie weken tot de start van de Olympische Spelen, waren de FBK Games weer een volgende bouwsteen op weg naar mogelijk goud in Parijs. Maar ze is er nog niet helemaal klaar voor. "Ik heb m'n best gedaan. Maar ik ben blij dat ik nog een wedstrijd 400 meter horden loop. Om te zien hoe dat gaat. En dan ben ik er klaar voor."

'Ik wil me nog wat sterker voelen'

Bij de NOS ging ze nog wat dieper in op haar 'olympische vorm'. "Ik denk dat het wel goed zit, ik hoop het ook, want de Spelen komen er aan. Ik ben daar in topvorm, maar nu nog niet. Ik voel me wel goed. Ik wil nog wel wat sterker voelen, maar daar heb ik de komende weken nog mooi de tijd voor", zei ze eerlijk. Wat ze dan precies beter wil voelen, laat ze onbeantwoord.