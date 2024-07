'Opgewonden' Femke Bol straalt op FBK Games: 'Echt geweldig'

De regen zat de atleten op de FBK Games wel dwars, maar dat betekende niet dat het geen mooie dag werd in Hengelo. Het Nederlandse publiek zag Femke Bol uitblinken op de 400 meter.

Bol liep in Hengelo de 400 meter en liet op sociale media weten er zin in te hebben. De wereldkampioen zei opgewonden te zijn om voor eigen publiek te mogen lopen. Ze kreeg in haar race nauwelijks concurrentie, want ze was met haar baanrecord meer dan een seconde sneller dan de nummer twee.

'Echt geweldig'

"Dit is echt geweldig. Heel erg blij met zo'n evenement in Nederland", zei ze meteen na haar finish tegen de NOS. "Het is mooi om te zien dat er zoveel fans zijn. In Parijs zullen er ook veel zitten, maar dit maakt het toch ook geweldig."

Sifan Hassan

Een andere topper waar heel Nederland reikhalzend naar uit keek, stelde teleur in het slotstuk van de FBK Games. Sifan Hassan liep weer eens in haar eigen land, maar liep de 1500 meter in een regenachtig Hengelo zeer moeizaam. Ze finishte teleurstellend op plek vijf en haar race zag er zeer moeizaam uit.

Lieke Klaver

Ook Lieke Klaver kwam zondag in actie, maar niet in Hengelo. De 400-meter specialiste liep in Parijs tijdens de Diamond League op haar favoriete afstand. Klaver stelde zwaar teleur.

Slecht nieuws voor Bol

