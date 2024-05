'Bange' Oranje-hockeysters hitsten ploeggenote op, met zeer pijnlijke gevolgen: 'Drie, twee, één en ze sprong...'

Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Natuurlijk willen wij jullie als lezers en luisteraars niets onthouden en daarom lichten wij de leukste fragmenten voor je uit.

In de aflevering Date nights & Girls trips vertellen Hoog en Van As over een pijnlijke gebeurtenis tijdens een trainingskamp in 'hockeywalhalla' Oman. "Naast het trainingsveld was een zwembad met een hoge duikplank", begint Van As het verhaal. "Die was echt tien meter hoog. Wij gingen daar natuurlijk nevernooit vanaf, want daar waren we veel te schijterig voor. Maar we hadden natuurlijk wel een gigantisch grote smoel."

'Mentale vernietiging'

"Dus wij gingen een teamgenoot van ons, Janneke Schopman, helemaal aansporen", aldus Van As. "'Kom op Jan, ga er vanaf, dat durf je echt, wij gaan kijken. Durf je niet? Hoezo durf je niet? Kom op Jan, gewoon doen'." Hoog voegt lachend toe: "Dit valt ons echt van je tegen dat je niet gaat, had ik niet van je verwacht." "Echt mentale vernietiging", aldus Van As.

"Dus zij op die duikplank staan", gaat Van As verder. "Echt hoog! We zaten al te kijken van 'als je verkeerd landt, is het echt heel zuur'." Hoog: "Weet je dat ik echt helemaal de kriebels krijg? Ik heb geen hoogtevrees. Maar dat je boven op die duikplank staat van tien meter, echt doodeng! Dat moet je dat stuk lopen naar het einde van de duikplank en dan ben ik al bang dat ik eraf val."

Pijnlijke landing

Van As heeft alle begrip voor die angst en gaat verder met haar verhaal. "Dus Jan in haar Speedo-badpak", lacht ze. "Nee, ik weet niet wat ze aanhad, gewoon in haar bikini. Volgens mij waren we nog aan het aftellen ook. Drie, twee, één en ze sprong eraf. En ze landt, op haar reet."

"Het was zo raar", vindt Hoog. "Want ze ging gewoon goed, recht, maar op het laatste moment trok ze haar benen op." Van As: "Dat water is dan net steen en dan land je dus met je hol op dat water. Dat was echt 'klets!' En ze bleef tien minuten onder water. Het duurde serieus lang voor ze weer boven kwam en toen kwam ze boven en had ze echt facking pijn."

Janneke Schopman © Pro Shots

'Keihard lachen'

"En wij stonden volgens mij allemaal keihard te lachen. Zij had pijn en een gigantische blauwe plek op haar reet. Ze heeft daar tweeëneenhalve week met een blauwe reet gelopen. Dat was echt zielig, maar het kwam niet door ons. Het was wel een les voor iedereen, want er is nooit meer iemand van die duikplank gegaan."

