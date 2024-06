Oranjekoorts stijgt: zo leven de vrouwen en vriendinnen van de spelers toe naar Nederland - Polen op het EK

Het EK gaat zondag echt beginnen voor het Nederlands elftal. Oranje trapt om 15.00 uur af tegen Polen in Hamburg en de spelers zullen daarbij gesteund worden door duizenden fans uit Nederland. Velen van hen zijn al afgereisd naar de Duitse stad en ook de partners van de spelers zijn onderweg.

Het Oranjelegioen begon vrijdagmiddag al aan de fanparade richting Hamburg, maar ook de familieleden van de Oranje-internationals verplaatsen zich ondertussen die kant op. Zo delen een aantal partners van de spelers wat kiekjes in aanloop naar het eerste duel van Nederland op het EK.

Oranjekoorts

Zo is Candy-Rae Fleur al helemaal klaar voor het duel van Nederland tegen Polen. Haar man Daley Blind start waarschijnlijk op de bank, maar dat mag de pret natuurlijk niet drukken. Op haar Instagram deelt mevrouw Blind beelden waarop te zien is dat ze al helemaal in de stemming is. We kunnen in ieder geval zeggen dat de kleur van de auto en haar outfit goed past bij het EK.

Blind moet waarschijnlijk genoegen nemen met een reserverol achter Nathan Aké en ook zijn vrouw is inmiddels in Hamburg te vinden. Op haar Instagram deelt Kaylee een story vanuit de stad. Ze is dus ruim op tijd voor het duel met Polen en heeft misschien wel tijd om lekker een feestje te vieren met het Oranjelegioen.

Mevrouw Aké is aangekomen in Hamburg. © Instagram / Kaylee Aké

In stijl op de tribune

Niet alleen de partners van de linksbacks zijn klaar voor het toernooi in Duitsland. Ook Chantalle Schilder, de vriendin van Joey Veerman, kan niet wachten tot het gaat beginnen. Haar vriend staat na de blessuregolf op het middenveld bij Oranje waarschijnlijk in de basis en dus kan Chantalle niet ontbreken op de tribune. Ze heeft een bijpassend shirt gekregen om haar partner in toe te juichen.

Chantalle Schilder toont het shirt waarin ze Joey Veerman gaat toejuichen. © Instagram / Chantalle Schilder

