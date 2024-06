Nieuwe aankondiging Jake Paul maakt Jutta Leerdam 'zo trots'

Jake Paul heeft weer wat nieuws bedacht om aan geld te komen. De bokser, influencer en ondernemer is een eigen verzorgingslijn begonnen. Dat maakt Jutta Leerdam, de vriendin van Paul, 'zo trots'. Ze doet dan ook een oproep om de producten te halen in de winkel.

'Zo trots op jou, Jake Paul', schrijft ze in haar Instagram Story. Volgens de schaatsster heeft haar vriend een beter product op de markt gebracht met zonder parabenen, ftalaten, harde sulfaten en siliconen, tegen een lagere prijs. 'Ren naar Walmart allemaal' is dan ook haar oproep. Het nieuwe product van Paul heet W. Leerdam zelf heeft al wat producten in haar kluisje staan (zie foto boven).

It's called W

'Ken je dat gevoel wanneer je echt nerveus en opgewonden bent tegelijk om iets aan te kondigen waar je trots op bent? Dat ben ik nu', schreef Paul woensdag bij de aankondiging van W. 'Ik ben echt zenuwachtig omdat ik de afgelopen twee jaar echt mijn hart en ziel heb gestort om deze missie te creëren, om mannen verzorgingsproducten voor altijd te veranderen.'

Volgens Paul ontstond het idee twee jaar terug na een bezoekje aan de winkel. Hij vond dat er te veel ongezonde dingen in mannen verzorgingsproducten zaten. 'Dus besloot ik zelf de oplossing te creëren', aldus de ondernemer. 'W is een merk gebouwd voor wie anders durft te zijn, voor winnaars, voor wie dagelijks hun nederlagen in overwinningen verandert. Dit is niet zomaar een bedrijf, het is een levensstijl.'

Bokscarrière

De aankondiging van Jake Paul op woensdag ging dus om een eigen verzorgingslijn. Op dezelfde dag maakte HappyPunch dat de vriend van Jutta Leerdam in juli alsnog de ring in stapt. Eigenlijk zou hij die maand boksen tegen legende Mike Tyson, maar die partij ging vanwege gezondheidsredenen niet door. In plaats daarvan schijnt Paul te gaan vechten tegen Mike Perry, alleen een officiële bevestiging ontbreekt nog.

Jutta Leerdam in Puerto Rico

Jutta Leerdam vertoeft de komende tijd weer in Puerto Rico, waar Jake Paul een enorm landhuis heeft. De schaatsster was lange tijd in Nederland en kreeg een warm welkom bij haar terugkeer, zeker van hond Thor.

Leerdam heeft besloten om zich zonder ploeg voor te bereiden op de Olympische Winterspelen van 2026, zodat ze makkelijker op en neer kan reizen naar haar vriend. Daarvoor werkte ze wel even samen met Team Novus, zo liet teammanager Lieuwe Krol van die ploeg aan deze site weten.