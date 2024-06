Jutta Leerdam bezig met nieuwe schaatsploeg: 'Binnenkort vertrekt ze weer'

Jutta Leerdam heeft in haar solo-carrière er toch voor gekozen om zich aan te sluiten bij een Nederlandse ploeg. De 25-jarige schaatsster trainde de afgelopen anderhalve week mee bij Team Novus.

Team Novus is de ploeg van trainer Michel Mulder. De oud-topsprinter zit sinds een jaar bij het team en werkt daar onder meer samen met Michel Butter, één van Nederlands beste langeafstandslopers. Hij is ook onderdeel van de technische staf van Novus. De ploeg, met als teammanager Lieuwe Krol, bestaat nu twee jaar. De afgelopen tien dagen trainde Leerdam meermaals mee met de ploeg.

'Jutta moet er zelf ook iets aan hebben'

"Ze heeft met ons meegetraind en dat was een leuke ervaring", zegt teammanager Lieuwe Krol tegen Sportnieuws.nl. "Dat Jutta een topper is, staat buiten kijf. Dat ons team veel van haar kan leren ook. Maar een samenwerking is ook wederkerig. Jutta moet er zelf ook iets aan hebben en dat is ook gelukt."

'De lijntjes waren kort'

Zo kwam ze bij Novus haar oude trainer Daniel Greig tegen. In hun gezamenlijke tijd bij Team Worldstream werkten Greig en Leerdam ook al samen. "Dus de lijntjes tussen ons en haar waren kort", zei Krol. Met Greig als oprichter heeft Krol zich met zijn ploeg de afgelopen jaren gespecialiseerd in het begeleiden van individuele schaatsers met hun eigen traject. In dat licht past Leerdam perfect in de organisatie van Team Novus.

Jutta Leerdam en trainer Daniel Greig, toen ze in 2022 ook al samenwerkten. ©Getty Images

'Binnenkort vertrekt ze weer'

"De afgelopen periode dat ze meetrainde was het leuk. Maar nu houdt dat trainen in teamverband weer op. Binnenkort vertrekt ze weer (naar Amerika, red.) en gaat ze weer op een andere manier verder. Of we structureel gaan samenwerken, is afwachten. Pas als er ergens ijs ligt, is het logisch voor een team en z'n schaatsers om weer bij elkaar te komen. Zo doen we dat ook met andere schaatsers die bij ons zitten, zoals Dione Voskamp."

Geen licentie

Team Novus heeft geen officiële licentie van de KNSB. Dat houdt bijvoorbeeld in dat de ploeg geen gebruik mag maken van de 'topsporturen' in schaatshal Thialf in Heerenveen. Dat mogen licentieploegen als IKO (van o.a. Joy Beune), Jumbo (van o.a. Suzanne Schulting) en Reggeborgh (van o.a. Kjeld Nuis) wel. Tijdens zo'n topsportuur is Thialf 'gereserveerd' voor de ploegen mét licentie. Novus hoort daar dus niet bij en moet zijn eigen weg vinden in de schaatswereld. Iets waar de ploeg al twee jaar succesvol in is, getuige de deelnames van de schaatsers van die ploeg aan World Cups, WK's en EK's.

Oude bekende

In die ploeg schaatst onder andere sprinter Serge Yoro. Hij maakte afgelopen winter de overstap van schaatsteam Jumbo naar Novus. Daar liet hij zich tijdens het trainingskamp van zijn nieuwe team op positieve zin zien door met performance coach Butter lang mee te kunnen lopen op een bijzonder pittig tempo.

Team Novus

In Team Novus rijden, behalve Yoro, nog meer bekende schaatsers: Dione Voskamp en Naomi Verkerk. Daarnaast herbergt Novus ook de Britse schaatsers Ellia Smeding (op haar achtste naar Nederland verhuisd) en Cornelius Kersten (in Nederland geboren, daarna naar Engeland verhuisd). Bijna alle 'grote' namen bij Novus zijn specialisten op de 500, 1000 en 1500 meter. Dat is een perfecte match voor Leerdam, die de 1000 meter als ultiem specialisme heeft, maar daarnaast ook een goeie 500 meter in de benen heeft.

Motto

Het motto van Novus is: AutheNtic, InnOvative, DiVerse, United, LimitleSs (de dikgedrukte namen vormen de naam Novus). Zeker authentiek past als stempel wel op Leerdam. Met haar miljoenen volgers op Instagram is ze niet alleen schaatsster, maar is ze ook ver daarbuiten aanwezig. Ze gebruikt haar imago en influencer-rol om zichzelf te profileren. "Jutta is bezig met een eigen route, maar dat betekent niet dat dat ook alléén moet. We blijven kijken hoe deze situatie zich ontwikkelt", sluit teammanager Krol van de schaatsploeg af.

Vertrek bij Jumbo

Yoro kent Leerdam dus nog van hun gezamenlijke tijd bij Jumbo. Ook de meervoudig wereldkampioene en winnaar van olympisch zilver verliet die ploeg afgelopen winter. Haar contract liep af en na moeizame onderhandelingen gingen beide partijen uit elkaar. Daarop besloot Leerdam alleen verder te gaan richting de Olympische Spelen van 2026 in Milaan.