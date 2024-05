Prachtige beelden van trouwerij Feyenoorder Santiago Gimenez, bruid Fer Serrano zéér luchtig gekleed

Santiago Gimenez is op 25 mei getrouwd met zijn liefde Fer Serrano. Op Instagram delen de Mexicaanse tortelduifjes enorm veel beelden van hun trouwerij. Die was op een beeldschone locatie: op het strand.

Het was een mooie dag voor de spits van Feyenoord (23) en zijn kersverse vrouw (26). De zon scheen volop en dus was het strand de perfecte locatie om te trouwen. Het bruidspaar hoefde weinig kleren aan, dus koos Serrano voor een zeer luchtige trouw-outfit. Een witte, dunne rok en een wit topje. Zo kwamen haar bruine schouders, borst en buik goed uit.

Kussen in de branding

Gimenez zelf stond lekker met z'n blote voetjes in het zand. Samen renden ze voor de plaatjes de zee in, kusten elkaar in de branding en hadden veel schik. De familie legde via allerlei Instagram-accounts het huwelijk vast. Gelukkig voor ons deelden Gimenez en zijn vrouw de beelden met de wereld.

'Moesten onze trouwerij uitstellen'

Gimenez en Serrano zijn sinds 2020 samen. In 2022 vroeg Gimenez haar ten huwelijk. Na een zoektocht langs diverse locaties, werd de datum geprikt op 25 mei 2024, op een strand in Mexico. Serrano zei daar eerder dit seizoen het volgende over: "Ik ging naar een aantal locaties, maar uiteindelijk hebben we onze trouwerij moeten uitstellen, omdat Santi met het nationale team in de zomer ging spelen. Nu gaat het komende zomer gebeuren, als het seizoen van Feyenoord is afgelopen."

Met Slot mee naar Liverpool?

Het seizoen van Feyenoord kwam op 19 mei ten einde toen Arne Slot zijn afscheidswedstrijd beleefde in De Kuip tegen Excelsior. De trainer vertrekt naar Liverpool, waar hij Jürgen Klopp opvolgt als hoofdtrainer van de Engelse topclub. Geruchten gaan de rondte dat hij weleens spelers van Feyenoord mee kan nemen naar de Premier League. Of één van die spelers Gimenez is, is de vraag. De spits scoorde voor de winterstop aan de lopende band, maar sinds het nieuwe jaar bleef zijn teller op vijf doelpunten in de Eredivisie steken.

Topscorer en Champions League

Luuk de Jong (PSV) en Vangelis Pavlidis delen de topscorerstitel in Nederland met beide 29 goals. Gimenez bleef op 23 goals steken. Maar die goals van de Mexicaan waren wel genoeg om Feyenoord aan de tweede plek te helpen. Daarmee is de club verzekerd van Champions League-voetbal komend seizoen.