De dartskalender voor 2024: bekijk hier de majors, Euro Tours en belangrijkste vloertoernooien

Het nieuwe dartjaar is weer begonnen. Stephen Bunting won op zondag 4 februari de eerste grote prijs: The Masters. Check hier wat er de rest van het jaar nog op de kalender staat bij het darten.

Deze kalender wordt onderverdeeld in the Major-toernooien, de Euro Tours en de belangrijkste vloertoernooien.

Dartskalender 2024 - De Majors

Van februari tot en met mei - Premier League (hele speelschema)

1, 2 en 3 maart - UK Open (Butlin’s Minehead Resort)

27, 28, 29 en 30 juni - World Cup of Darts (Eissporthalle, Frankfurt)

13 tot en met 21 juli - World Matchplay (Winter Gardens, Blackpool)

13, 14 en 15 september - World Series of Darts Finals (AFAS Live, Amsterdam)



7 tot en met 13 oktober - World Grand Prix (locatie nog onbekend)

24 tot en met 27 oktober - Europees kampioenschap (Westfalenhalle, Dortmund)

9 tot en met 17 november - Grand Slam of Darts (WV Active Aldersley, Wolverhampton)

22, 23 en 14 november - Players Championship Finals (Butlin’s Minehead Resort)

21 december tot en met 2 januari - WK darts (Alexandra Palace, Londen)

Dartskalender 2024 - Euro Tour

8, 9 en 10 maart - Belgian Darts Open, Euro Tour 1 (Oktoberhallen, Wieze)

30, 31 maart en 1 april - German Darts Grand Prix, Euro Tour 2 (Zenith, München)

12, 13 en 14 april - International Darts Open, Euro Tour 3 (WT Energiesysteme Arena, Riesa)

19, 20 en 21 april - European Darts Grand Prix, Euro Tour 4 (Glaspalast, Sindelfingen)

26, 27 en 28 april - Austrian Darts Open, Euro Tour 5 (Steiermarkhalle, Graz)



10, 11 en 12 mei - Baltic Sea Darts Open, Euro Tour 6 (Wunderino Arena, Kiel)

24, 25 en 26 mei - Dutch Darts Championship, Euro Tour 7 (Autotron, Rosmalen)

21, 22 en 23 juni - European Darts Open, Euro Tour 8 (Ostermann-Arena, Leverkusen)

30, 31 juli en 1 augustus - German Darts Championship, Euro Tour 9 (Halle 39, Hildesheim)

6, 7 en 8 augustus - Flanders Darts Trophy, Euro Tour 10 (Expo, Antwerpen)



20, 21 en 22 augustus - Hungarian Darts Trophy, Euro Tour 11 (MVM Dome, Boedapest)

27, 28 en 29 augustus - Swiss Darts Trophy, Euro Tour 12 (St. Jakobshalle, Basel)

18, 19 en 20 september - Czech Darts Open, Euro Tour 13 (PVA EXPO, Praag)

Dartskalender 2024 - World Series of Darts

31 mei en 1 juni - US Darts Masters (Madison Square Garden, New York)

7 en 8 juni - Nordic Darts Masters (Forum, Kopenhagen)

14 en 15 juni - Poland Darts Masters (PreZero Arena, Gliwice)

9 en 10 augustus - Australian Darts Masters (WIN Entertainment Centre, Wollongong)



16 en 17 augustus - New Zealand Darts Masters (Globox Arena, Hamilton)

Dartskalender 2024 - Vloertoernooien

12 februari - Players Championship 1 (Robin Park Tennis Centre, Wigan)

13 februari - Players Championship 2 (Robin Park Tennis Centre, Wigan)



19 februari - Players Championship 3 (Morningside Arena, Leicester)

20 februari - Players Championship 4 (Morningside Arena, Leicester)



18 maart - Players Championship 5 (Halle 39, Hildesheim)

19 maart - Players Championship 6 (Halle 39, Hildesheim)



8 april - Players Championship 7 (Morningside Arena, Leicester)

9 april - Players Championship 8 (Morningside Arena, Leicester)



6 mei - Players Championship 9 (Halle 39, Hildesheim)

7 mei - Players Championship 10 (Halle 39, Hildesheim)



11 juni - Players Championship 11 (Halle 39, Hildesheim)

12 juni - Players Championship 12 (Halle 39, Hildesheim)



2 juli - Players Championship 13 (Marshall Arena, Milton Keynes)

3 juli - Players Championship 14 (Marshall Arena, Milton Keynes)



31 juli - Players Championship 15 (Marshall Arena, Milton Keynes)

1 augustus - Players Championship 16 (Marshall Arena, Milton Keynes)

2 augustus - Players Champhionsip 17 (Marshall Arena, Milton Keynes)



21 augustus - Players Championship 18 (Marshall Arena, Milton Keynes)

22 augustus - Players Championship 19 (Marshall Arena, Milton Keynes)



17 september - Players Championship 20 (Robin Park Tennis Centre, Wigan)

18 september - Players Championship 21 (Robin Park Tennis Centre, Wigan)



24 september - Players Championship 22 (Morningside Arena, Leicester)

25 september - Players Championship 23 (Morningside Arena, Leicester)



1 oktober - Players Championship 24 (Robin Park Tennis Centre, Wigan)

2 oktober - Players Championship 25 (Robin Park Tennis Centre, Wigan)

3 oktober - Players Championship 26 (Robin Park Tennis Centre, Wigan)



15 oktober - Players Championship 27 (Robin Park Tennis Centre, Wigan)

16 oktober - Players Championship 28 (Robin Park Tennis Centre, Wigan)



30 oktober - Players Championship 29 (Morningside Arena, Leicester)

31 oktober - Players Championship 30 (Morningside Arena, Leicester)



