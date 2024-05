Heerlijke sfeer bij ontknoping Premier League of Darts: recordaantal toeschouwers in Londen

Michael van Gerwen, Luke Littler, Luke Humphries en Michael Smith maken zich op voor een heerlijk avondje. De vier komen in actie tijdens de play-offs van de Premier League Darts in Londen, waar het volle bak zal zijn in The O2.

Volgens de PDC zitten er vanavond 14.000 fans in de Engelse zaal, een record in het Verenigd Koninkrijk. De bond ziet dat darten steeds populairder wordt en merkt het ook aan de ticketverkoop. "Sinds de coronapandemie zien we een stijgende lijn in de populariteit van het darten", vertelt Matt Porter, algemeen directeur van PDC. "Maar zeker de laatste maanden is de wereldwijde belangstelling enorm toegenomen."

De Premier League of Darts begon begin februari met een avond in Cardiff. Volgens de PDC kwamen er meer op alle avonden in totaal meer dan 150.000 supporters naar de wedstrijden kijken. Nog nooit was het aantal bezoekers zo hoog. Onder meer in Rotterdam was het volle bak, al viel de sfeer wat tegen na de vroege uitschakeling van thuisfavoriet Van Gerwen

Spektakel in Londen

De 14.000 fans in de O2 maken zich donderdagavond op voor een heerlijk dartsavondje. Luke Littler, Luke Humphries, Michael van Gerwen en Michael Smith plaatsten zich dankzij hun prestaties op de eerste zestien avonden voor de finale-avond in Londen. Littler speelt tegen Smith, die zich op de valreep plaatste. Wereldkampioen Humphries neemt het op tegen onze landgenoot Van Gerwen.

Speelschema Premier League Darts

Avond 17, 23 mei 2024 - Londen

Luke Littler - Michael Smith

Luke Humphries - Michael van Gerwen



Luke Littler en Luke Humphries beginnen met gooien. De halve finales zijn best of 19 legsDe finales is best of 21 legs

