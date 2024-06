Michael van Gerwen verliest in eerste ronde van PC9 van de nummer 107 van de wereld

Michael van Gerwen is de maand juni teleurstellend begonnen. De Nederlandse darter, die eind van de maand op de World Cup of Darts de Nederlandse eer verdedigt met Danny Noppert, verloor in de eerste ronde van Players Championship 9.

Van Gerwen werkt nog maar een paar toernooien af, voordat hij eind juli een nieuwe operatie aan zijn gebit moet ondergaan. Dinsdag begon de Nederlandse nummer twee van de wereld met een nederlaag in de eerste ronde van het vloertoernooi Players Championship 9.

Relatief onbekende Duitser

In de eerste ronde trof MVG de relatief onbekende Duitser Franz Roetzsch, de nummer 107 van de wereld. Van Gerwen gooide in gemiddelde vijf punten hoger dan zijn tegenstander (95.25 om 90.72), maar verloor alsnog met 6-4. Vooral in de beginfase maakte Roetzsch indruk met legs in 11 en 13 darts. Van Gerwens beste leg was de zevende, in 13 darts was de Nederlander uit.

Revanche

Van Gerwen heeft woensdag 12 juni meteen weer de kans om revanche te nemen op zijn nederlaag in de eerste ronde. Dan wacht Players Championship 10. Vervolgens is komend weekend de Polen Darts Masters in Gliwice, waar Van Gerwen aan meedoet. Dat is een toernooi in de World Series of Darts.

World Cup of Darts

Daarna is er nog een Euro Tour in Leverkusen, waarna op 27 juni de World Cup of Darts wacht. Daarin speelt Van Gerwen samen met Noppert voor Nederland in koppelformat. De afgelopen jaren was er telkens een wisselende samenstelling door blessures van Van Gerwen en wisseling van de wacht in de Nederlanders op de ranglijst. Zo gooiden Jermaine Wattimena en Dirk van Duijvenbode de afgelopen jaren ook al voor Nederland in de World Cup of Darts.