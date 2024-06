Belgische winnaar van Players Championship 10, Michael van Gerwen stuk beter voor de dag

Michael van Gerwen had wat recht te zetten op Players Championship 10. De Nederlandse darter verloor een dag eerder meteen in de eerste ronde van de Duitser Franz Roetzsch, de nummer 107 van de wereld. Woensdag ging het een stuk beter.

Tijdens het tweede vloertoernooi van deze week gooide de nummer twee van de wereld een paar uitstekende rondes. Tegen achtereenvolgens Michele Turetta (102.09), Danny Jansen (103.83) en Wessel Nijman (101.43) gooide de Nederlander constante gemiddeldes van boven de 100.

Michael van Gerwen verliest in eerste ronde van PC9 van de nummer 107 van de wereld Michael van Gerwen is de maand juni teleurstellend begonnen. De Nederlandse darter, die eind van de maand op de World Cup of Darts de Nederlandse eer verdedigt met Danny Noppert, verloor in de eerste ronde van Players Championship 9.

Het bracht Van Gerwen helemaal naar de kwartfinales van Players Championship 10. Daarin gooide MVG zijn slechtste wedstrijd van de dag. Doordat hij ineens meer dan 15 punten in gemiddelde zakte, kon Madars Razma hem uitschakelen. De Let was met 86 gemiddeld ook niet waanzinnig, maar het was wel genoeg voor het halen van de halve finale.

Danny Noppert

De laatste vier was het eindstation voor de beste Nederlander van de dag: Danny Noppert. Hij verloor daar met 7-4 van Matt Campbell. De Canadees verloor op zijn beurt de finale van de Belg Dimitri van den Bergh, die met 8-3 veel te sterk was. Tussen alle grote namen door viel ook de goede prestatie van Richard Veenstra op. De Nederlander werd in de kwartfinale uitgeschakeld door Campbell.

Raymond van Barneveld en Dirk van Duijvenbode sneuvelen in zicht van de finale van Players Championsip 9 De Players Championship 9 leek even een mooi event voor de Nederlandse darters te worden, maar de laatste twee overgebleven landgenoten strandden dinsdagavond in het zicht van de haven.

Raymond van Barneveld

Raymond van Barneveld, die maandag juist een goede dag kende tijdens Players Championship 9, leerde woensdag de keerzijde van de medaille weer kennen. Hij vloog er al in de eerste ronde uit tegen Robert Grundy (6-5). Vincent van der Voort won wel weer eens een partij. Fast Vinny won in de eerste ronde van Nick Kenny, waarna de winnaar van maandag hem dik oprolde in de tweede ronde. Alan Soutar stuurde Van der Voort met 6-0 weer naar huis in Hildesheim.

Kwalificatie

Donderdag zijn de kwalificatietoernooien voor Euro Tour 9 en Euro Tour 10 ook in Hildesheim. Daar doen alle nog niet geplaatste darters aan mee voor de paar plekjes die er nog over zijn. Onder hen is Kim Huybrechts. Hij keerde maandag weer terug van lang blessureleed. Hij gooide toen wisselvallig en dat deed hij woensdag eigenlijk weer. Huybrechts won in de eerste ronde met 6-4 van Ritchie Edhouse en een ronde later vloog hij er met 6-1 uit tegen Boris Krcmar en kwam hij niet verder dan 77 gemiddeld.