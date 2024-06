Darter Kim Huybrechts terug aan de oche na gebroken sleutelbeen door 'voetbalaanval'

Kim Huybrechts is dinsdagmiddag weer teruggekeerd in het dartcircuit. Ruim een maand na zijn incident na de Belgische bekerfinale is de Belgische darter weer aan het gooien geslagen.

Na de Belgische bekerfinale tussen voetbalclubs Royal Antwerp en Union Sint-Gilles (0-1) werd Huybrechts naar eigen zeggen buiten het stadion aangevallen door jochies die voor Union waren. Bij de klap met een motorhelm en trappen na, brak de Belgische darter zijn sleutelbeen.

Belangrijke wedstrijden

Hij sprak meteen van zinloos geweld en mikte erop om zo snel mogelijk te herstellen. Deze maand is namelijk de 'favoriete' maand van de Belgische darter. Niet alleen staat de World Cup of Darts met België op het programma eind juni, er is ook een kwalificatie voor de Euro Tour in 'zijn' Antwerpen waar Huybrechts per se aan mee wilt doen. Zijn laatste wedstrijd gooide Hurricane op 7 mei.

100 gemiddeld

Dat lijkt te lukken. Dinsdag 11 juni stond hij weer aan de oche om te gooien tijdens de Players Championship 9. In de eerste ronde van het vloertoernooi won de Belg meteen van Adam Hunt: 6-3. Goed nieuws voor hem en zijn fans: Huybrechts won met een gemiddelde van 100.87.

Wisselvallig

Maar zo goed als hij tegen Hunt was, zo slecht was Huybrechts tegen de Nederlander Kevin Doets een ronde later. In die wedstrijd won Huybrechts niet eens een leg en ging hij er dus met 6-0 af. Met nog geen 80 gemiddeld zakte zijn niveau ten opzichte van de eerste ronde wel drastisch. Doets was met 87.55 gemiddeld niet eens zoveel beter.

Kwalificatie Euro Tour en World Cup of Darts

Huybrechts heeft woensdag tijdens Players Championship 10 nog de kans om aan zijn wisselvalligheid te werken. Donderdag 13 juni is de kwalificatie voor de Euro Tour in België. Dat toernooi wordt pas 6 tot en met 8 september gespeeld, maar de kwalificatie is dus nu al. De World Cup of Darts begint vervolgens op 27 juni. België meldt zich met Dimitri van den Bergh en afhankelijk van de fitheid van Huybrechts met hem of Mike De Decker erbij.