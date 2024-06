Nederlandse darter onthult reden van maandenlange schorsing: 'Ze bleek 17 jaar te zijn'

Plots was darter Jarno Bottenberg verdwenen. De Nederlandse darter won in februari de Dutch Open, maar daarna bleef het ineens lang stil rondom onze landgenoot. Niet voor niets, want de darter blijkt een paar maanden te zijn geschorst na een opmerking tegen een minderjarig meisje.

In gesprek met Double Top doet Bottenberg voor het eerst zijn verhaal. "Ik was voor drie maandjes geschorst", zo valt hij met de deur in huis. Om uit te leggen wat er precies is voorgevallen, gaat hij terug naar het eerste weekend van de Development Tour, eerder dit jaar. Bottenberg deed mee aan dat toernooi en zat na de eerste twee toernooien wat te drinken met mededarter Daan Bastiaansen en een paar anderen.

Jarno Bottenberg verrassende winnaar van Dutch Open: 'Dit had niemand verwacht, ook ik niet' Jarno Bottenberg is de winnaar van de Dutch Open. De 22-jarige darter versloeg landgenoot Wesley Plaisier in een zinderende finale in Assen: 3-2 in sets. Bottenberg pakte daardoor een prijzenpot van 5000 euro, maar nog belangrijker: hij mag naar Lakeside.

Het ging mis toen Bastiaansen terug kwam van het roken van een sigaretje en een jong meisje bezig was met de tafels schoonmaken. "Daan legde een arm om haar schouder en vroeg of ze het werk leuk vond. Zij lachte een beetje en zei 'I like my job'. Ik zat een paar meter verder en we waren aan het discussiëren of we een avondje uit zouden gaan. Ik vroeg voor de grap aan die vrouw of ze ook ging, toen zei dat dat ze moest werken en ging ze weg."

'Totaal verkeerd opgepakt'

Die opmerking kwam Bottenberg duur te staan. "Een paar uur later werden Daan en ik door een paar officials er tussenuit gehaald en vertelden ze ons dat we de rest van het weekend niet mee mochten doen. Dat meisje was blijkbaar 17 jaar, dat kunnen wij tegenwoordig ook niet meer zien. We hadden er verder ook totaal geen rare bedoelingen mee, maar zij had het totaal verkeerd opgepakt. Dan is het het woord van ons tegen dat van het Engelse meisje, dan weet je eigenlijk dat je kansloos bent."

Van geen kwaad bewust

Bottenberg is zich van geen kwaad bewust en vindt dat het meisje in kwestie het verhaal heeft verdraaid. "Dat is de reden dat wij eruit zijn gepikt. Ik vond het eigenlijk een beetje lullig, want het was wat ouwehoeren in een melige bui. Zij vatte dat helaas verkeerd op en daardoor waren wij drie maanden geschorst."

De schorsing door PDC voor beide heren zit er nu op, waardoor ze weer mogen meedoen aan wedstrijden. Hij heeft geen boete gekregen, maar Bottenberg moest wel een streep zetten door een aantal toernooien. Deze maand vierde hij zijn terugkeer en wist hij wel het NDB Nederlands kampioenschap te winnen. "Volgende week ga ik weer naar de Development Tour en daar ga ik nu met een goed gevoel heen."