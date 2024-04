Stilgevallen Rotterdam Ahoy moet het doen met 'opkomstkoning' Nathan Aspinall als winnaar

Geen Michael van Gerwen, geen Luke Littler en geen Luke Humphries. Rotterdam Ahoy hoopte op een winnaar van wereldformaat, maar moest het doen met Nathan Aspinall als de winnaar van het minitoernooi in de Premier League Darts.

Net als in 2023 was The Asp de beste in Rotterdam. Hij slalomde om alle publieksfavorieten heen, die als dominosteentjes omvielen. In de finale won Aspinall van Michael Smith met 6-4. De 11.500 fans in Rotterdam Ahoy waren inmiddels stilgevallen door de vroege uitschakeling van Van Gerwen en Littler in de kwartfinales al. 'Gelukkig' was daar nog de opkomstkoning die Aspinall heet. Met zijn Mr. Brightside van The Killers zorgde hij drie keer voor een opleving in de zaal.

De finale zal weinig mensen bij blijven. Al was de 170-finish van Smith nog wel een hoogtepunt. Hij won er de wedstrijd niet mee. Met gemiddeldes van beide rond de 95 was het niveau ook niet denderend. Maar Ahoy kent dus wel z'n winnaar. Het werd niet de enige Nederlander waar iedereen op hoopte. Of anders Littler, de tienersensatie uit Engeland. Zelfs regerend wereldkampioen Humphries werd het niet. Maar Aspinall was dolblij met zijn zege.

Michael van Gerwen kan niks met gejoel van dartfans in Rotterdam en zorgt voor enorme teleurstelling Michael van Gerwen heeft donderdagavond in 'zijn' Rotterdam meteen verloren in de kwartfinale. In de wedstrijd tegen wereldkampioen Luke Humphries stelde hij de 11.500 fans die naar Ahoy waren gekomen teleur. De Nederlander verloor: 6-4.

'Ik hou van Rotterdam'

"Ik hou van Rotterdam", zei de inmiddels tweevoudig winnaar in de Nederlandse havenstad na afloop tegen Viaplay. "Het was een fantastische avond. Ik wilde niet nóg een finale verliezen dus ik haalde alles uit mezelf om het te redden. Dat lukte gelukkig. Het was niet al te best wat ik liet zien in mijn wedstrijden, maar het was genoeg om de avond te winnen. Ik ben heel blij dat ik hier als winnaar sta."

Reden van de nederlaag van Van Gerwen?

Van Gerwen gaf na afloop van zijn nederlaag tegen Luke Humphries in de kwartfinale geen interview. Wel had hij nog een discussie met de Engelsman op het podium. Vooral over de omstandigheden in Rotterdam Ahoy. Daar hadden niet alleen zij, maar bijvoorbeeld ook Peter Wright last van. Sportnieuws.nl sprak met darter en analist Ron Meulenkamp in Ahoy over de mogelijke reden van de nederlaag en hij was duidelijk: "Ze hebben recht van spreken."

Uitslagen Premier League Darts Ahoy Rotterdam

Kwartfinales:

Michael Smith - Luke Littler 6-3

Rob Cross - Gerwyn Price 3-6

Peter Wright - Nathan Aspinall 2-6

Michael van Gerwen - Luke Humphries 4-6



Halve finales:

Michael Smith - Gerwyn Price 6-5

Nathan Aspinall - Luke Humphries 6-4



Finale

Nathan Aspinall - Michael Smith 6-4

De avond van tevoren sprak Sportnieuws.nl met Michael van Gerwen en Luke Littler, die alvast waren aangeschoven in Ahoy. Daar vertelde Van Gerwen dat hij de 17-jarige dartssensatie 'kebab-boy' noemt, omdat Littler tijdens het WK darts zei een kebabje op z'n tijd wel lekker te vinden. De media vragen nog steeds regelmatig naar zijn favoriete snacks en gerechten.

Michael van Gerwen over relatie met Luke Littler: 'We etteren elkaar en lachen samen' Michael van Gerwen sprak daags voorafgaand aan de Premier League-avond in Ahoy over Luke Littler. De Nederlander vindt niet dat hij een rivaliteit heeft met de 17-jarige Engelsman.

Ook was er wat serieuzer nieuws: Van Gerwen wist te vertellen dat er volgend seizoen een nieuwe speellocatie komt in de Premier League Darts. De Nederlander verklapte zelfs dat er in een nieuw land wordt gedart. De PDC zal blij zijn dat hij net op tijd zijn kaken op elkaar hield, want Van Gerwen wilde niet verklappen om welk land het ging.

Michael van Gerwen: 'Premier League Darts volgend jaar in een ander land' Michael van Gerwen was woensdag mogelijk iets te loslippig over de toekomst van de Premier League Darts. De Nederlander vertelde dat er een nieuwe locatie komt in 2025, in een ander land.