Raymond van Barneveld en Dirk van Duijvenbode sneuvelen in zicht van de finale van Players Championsip 9

De Players Championship 9 leek even een mooi event voor de Nederlandse darters te worden, maar de laatste twee overgebleven landgenoten strandden dinsdagavond in het zicht van de haven.

Dirk van Duijvenbode kreeg keihard klop in de halve finale. De Nederlander stond tegenover een ontketende Alan Soutar. De Schot gooide in de eerste zes legs alles in 15 darts of minder uit. Daar was Van Duijvenbode niet tegen opgewassen. Hij verloor met een whitewash (7-0). In de finale won Soutar vervolgens van Daryl Gurney.

Raymond van Barneveld

De Noord-Ier was zelf ook verantwoordelijk voor de uitschakeling van een Nederlander. Raymond van Barneveld reikte tot de halve finale, waarin hij net zo kansloos leek te gaan verliezen als Van Duijvenbode in zijn halve finale. Gurney kwam 4-0 voor, voordat Van Barneveld wat terug kon doen.

Comeback

De vijfvoudig wereldkampioen darts begon bij 5-1 achter aan een heuse comeback. Barney kwam terug tot 5-4 achter, maar moest daarna alsnog de laatste twee legs aan Gurney laten. De Noord-Ier won uiteindelijk met 7-4 van Van Barneveld. Even later verloor hij de finale van het vloertoernooi in het Duitse Hildesheim van Soutar.

Michael van Gerwen

De andere Nederlandse meervoudig wereldkampioen darts, Michael van Gerwen, was dinsdag in geen velden of wegen te bekennen. Hij verloor al in de eerste ronde van Franz Roetzsch, de nummer 107 van de wereld. Van Gerwen is bezig aan zijn laatste twee maanden, voordat hij eind juli opnieuw een operatie moet ondergaan aan zijn gebit. Daarin gooit hij nog de World Cup of Darts (met Danny Noppert) en het grote toernooi de World Matchplay. Na de finale gaat de nummer twee van de wereld dan onder het mes.

Kim Huybrechts

Players Championship 9 werd gekenmerkt door de rentree van Kim Huybrechts. De Belgische darter stond een maand buitenspel nadat hij zijn sleutelbeen had gebroken tijdens een ruzie buiten het stadion na de bekerfinale in het Belgische voetbal tussen Royal Antwerp en Union Sint-Gilles.