Michael van Gerwen reageert grappig op 'domme' vraag: 'Dan was ik wel thuis gebleven'

Michael van Gerwen zit dit weekend in Polen. In de stad Gliwice moet de Nederlandse darter gooien tijdens de Poland Darts Masters, onderdeel van de World Series of Darts. Daar kreeg hij voorafgaand aan het toernooi een 'domme' vraag.

Van Gerwen speelt in de eerste ronde (de kwartfinale) tegen 'thuisspeler' Karel Sedlacek. Op de vraag of hij denkt te gaan winnen, kan Van Gerwen niet anders dan gevat reageren bij de PDC. "Natuurlijk ga ik winnen, anders was ik wel thuis gebleven", zei de Nederlander gevat.

MVG is titelverdediger in Polen. Vorig jaar versloeg hij Dimitri van den Bergh in de finale. "Ik vond het leuk om vorig jaar in Polen te gooien en het leverde me een mooi resultaat op. Waarom zou ik dat dit jaar niet nog een keer kunnen doen?", vraagt hij zichzelf hardop af.

'Moeilijke loting'

Voor Van Gerwen is het niet zomaar gewonnen. Zeker in de eerste ronde tegen Sedlacek, toch een relatief bekende Oost-Europeaan in het darten geworden. "Ik moet zorgen dat ik gefocust ben, want ik heb een zware loting in Sedlacek. De Oost-Europese spelers worden steeds beter. Er is een sterke line-up hier, dus heb er zin in om te darten hier."

Polen - Nederland

Van Gerwen speelt in Polen, gelukkig voor hem, tegen een Tsjech in de eerste ronde. Het is op het EK voetbal namelijk Polen - Nederland op zondag. Dat kan de Nederlander in 'het hol van de leeuw' weleens dwars gaan zitten. Benieuwd hoe de Poolse fans op hem reageren.