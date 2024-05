'Mijn cijfers doen er dan niet eens toe': Luke Humphries op z'n hoede voor Michael van Gerwen

Luke Humphries is donderdagavond de tegenstander van Michael van Gerwen in de halve finale van de Premier League Darts. De Engelsman is dan volgens de bookmakers weliswaar de topfavoriet, hij is toch op zijn hoede voor de Nederlander.

Humphries won de laatste zes wedstrijden van Van Gerwen en zou dus zonder moeite voorbij de Nederlander moeten kunnen. Maar Cool Hand vindt zijn cijfers tegen MVG niks waard. "Ik denk dat die geen enkele invloed zullen hebben op onze wedstrijd", zei Humphries tegen de PDC.

'Michael is mentaal ijzersterk'

"Als er één speler is die zich niks aantrekt van dat soort cijfers, dan is het Michael wel", weet Humphries. "Hij is mentaal ijzersterk en hij heeft dit toernooi zeven keer gewonnen. Hij weet hoe het moet." Na de halve finale tegen Van Gerwen wacht eventueel een finale tegen Luke Littler. Dat zou een herhaling zijn van de WK-finale, die Humphries won. Bijzonder is dat beide darters tijdens hun debuut in de Premier League de finale-avond hebben gehaald.

'Dat zou helemaal speciaal zijn'

"Het zou de wereld voor me betekenen als ik deze titel win", zegt Humphries. "Ik wilde al zo lang onderdeel zijn van de Premier League Darts. Als ik 'm dan ook nog eens zou winnen in mijn debuutseizoen, dan zou dat helemaal speciaal zijn. Ik heb een paar avonden gespeeld waarin ik onverslaanbaar was. Dat heb ik zeker de laatste weken veel laten zien."

'Dit kan niet eeuwig duren'

Van Gerwen ziet ook wel dat hij niet de favoriet is in het onderlinge duel met Humphries. De Nederlander is onder de indruk van wat de regerend wereldkampioen laat zien. "Wat hij het laatste half jaar gedaan heeft, is fantastisch", zei Van Gerwen. "Maar dit kan niet eeuwig duren. Ik wil de man zijn die hem stopt!"