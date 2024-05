Luke Littler is 'super bijzonder': 'Maar niemand denkt dat hij de Premier League Darts wint'

Luke Littler is bovenaan geëindigd in de Premier League Darts en gaat dus als nummer één én favoriet voor de eindzege op donderdagavond. In de Sportnieuws.nl Double Top-podcast denkt echter niemand dat hij de beker omhoog gaat houden.

In de aflevering van 22 mei is Gian van Veen te gast. Het Nederlandse toptalent denkt ook niet dat zijn generatiegenoot de Premier League gaat winnen. Hij voorspelt wel dat The Nuke de finale haalt, maar daarin verliest van de koning van de Premier League Darts, Michael van Gerwen. En dat terwijl Van Veen en gastheren Damian Vlottes en Martijn Baars Littlers Premier League-deelname ophemelen.

"Het is toch wel bijzonder", zegt Van Veen tijdens de voorspellingen voor donderdagavond. "We zijn allemaal onder de indruk van Littler, maar niemand denkt dat hij de Premier League gaat winnen." Van Veen denkt dat Van Gerwen de Premier League wint, Baars kiest voor Humphries. Vlottes gaat voor Michael Smith.

'Super bijzonder'

Van Veen wil wel benadrukken dat hij onder de indruk is van Littler, van wie hij in november nog de jeugd-WK-finale verloor. "We waren toch benieuwd hoe hij zich staande zou houden deze Premier League Darts, tegen al die grote mannen. Het is dan absurd om te zien hoe goed hij het doet." Baars vindt Littler 'super bijzonder'. "Ik moet nog maar zien wie hem zomaar klopt. Dit had echt niemand gedacht een half jaar geleden. Hij heeft zich echt al in de top gemeld."

Michael van Gerwen

Van Gerwen is met zeven titels recordhouder in de Premier League Darts, dus is hij niet uit te vlakken volgens Van Veen. "Het is raar om te zeggen, maar Van Gerwen is een gevaarlijke outsider voor de titel donderdagavond. Hij weet als geen ander hoe hij moet pieken op zo'n finale-avond."

'Ik ben niet meer zo bang'

In de halve finales op donderdagavond in de O2 Arena in Londen speelt Van Gerwen tegen Luke Humphries en is het Littler - Michael Smith. Van Veen ziet dat de dominantie van Van Gerwen afbrokkelt. "Ik ben ook niet meer zo bang voor de grote namen. En veel jonge jongens niet." Dat gaat de top van het darten alleen maar breder en sterker maken, volgens Baars. Van Veen sluit af: "Littler is ook niet meer bang voor Van Gerwen, die leeft helemaal in zijn eigen wereld en trekt zich van niemand iets aan."