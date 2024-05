Michael van Gerwen heeft zin om te slopen: 'Ik wil de man zijn die hem stopt'

Michael van Gerwen gaat donderdagavond als nummer drie de finale-avond van de Premier League Darts in. Hij is geen favoriet, terwijl hij wel een unieke statistiek kan tonen tegen Luke Humphries en de andere twee darters. "Natuurlijk kan dat helpen", zei Van Gerwen in aanloop naar de finale-avond.

Van Gerwen is namelijk de enige darter van de vier die de Premier League Darts al eens gewonnen heeft. Zijn teller staat op zeven eindzeges en daarmee is de Nederlander recordhouder. "Ik heb veel ervaring in dit toernooi en specifiek op zo'n avond als deze. Natuurlijk kan dat helpen, maar ik moet nog steeds alles doen wat ik kan om te presteren op het moment dat het er het meest toe doet."

'Er zit nog wel meer in de tank'

Mensen die twijfelen over de vorm van Van Gerwen, hoeven niet bang te zijn. De Nederlander voelt zich goed. "Na de laatste weken voel ik me comfortabel en ik denk eerlijk gezegd dat er nog wel wat meer in de tank zit. Ik heb zoveel mooie avonden in de finale van de Premier League Darts gehad. Ik hoop dat ik daar nog zo'n mooie avond aan toe kan voegen."

Tegen dé man in vorm

Dan moet MVG wel eerst langs Luke Humphries, de regerend wereldkampioen en misschien wel dé man in vorm. "Hij speelt het niveau van zijn leven de laatste maanden. Wat hij gedaan heeft het afgelopen half jaar is fantastisch. Hij speelt vrijuit en met veel zelfvertrouwen. Maar dat gaat niet voor altijd zo zijn. Ik wil de man zijn die hem stopt. Ik was vorig jaar ook geen favoriet en alsnog won ik de titel. Dus ik ga dit jaar precies hetzelfde doen als toen!"

Als Van Gerwen de halve finale wint, dan staat hij tegenover de winnaar van Luke Littler - Michael Smith in de finale.