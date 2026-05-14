Michael van Gerwen en Gian van Veen moeten in de laatste twee speelronden van de Premier League Darts aan de bak om de play-offs te halen eind mei. Luke Humphries knalde de afgelopen weken over de Nederlanders heen, die nu buiten de benodigde top-vier staan. In Birmingham is de voorlaatste kans voor Van Veen en Van Gerwen om daar nog iets aan te veranderen. Dit is de stand in de Premier League Darts na 14 van de 16 gespeelde avonden.

Van Gerwen en Van Veen begonnen allebei sterk aan de Premier League, maar kregen daarna ook te kampen met fysieke problemen waardoor ze beiden zelfs één avond over moesten slaan. Desondanks zijn ze na veertien van de zestien reguliere speelrondes nog altijd in de race voor een plek bij de beste vier.

Van Gerwen had lang de beste papieren in handen. Hij stond vierde achter Luke Littler, Jonny Clayton en Gerwyn Price, maar raakte die plek kwijt tijdens de veertiende speelavond in Leeds. Daar verloor hij van Littler, waarna Humphries op zijn beurt de finale bereikte. Van Veen sneuvelde net als zijn landgenoot na de eerste partij.

Van Gerwen en Van Veen hadden nog het geluk dat Humphries de avond niet won, daar stak Littler een stokje voor. Cool Hand Luke heeft met nog twee speelrondes te gaan wel de felbegeerde vierde plek in handen. Mocht het gelijk eindigen, dan heeft Van Gerwen een voordeel. De zevenvoudig winnaar won als enige van de drie een speelavond en heeft dan een streepje voor.

Stand na speelavond 14 van de 16

Luke Littler - 39* Jonny Clayton - 34* Gerwyn Price - 21 Luke Humphries - 19 Michael van Gerwen - 18 Gian van Veen - 16 Stephen Bunting - 13 Josh Rock - 8

*Littler en Clayton zijn al zeker van de play-offs eind mei

Speelavond 15, Birmingham

Kwartfinales

Josh Rock - Gian van Veen

Gerwyn Price - Michael van Gerwen

Luke Humphries - Stephen Bunting

Jonny Clayton - Luke Littler



Halve finales

Rock/Van Veen - Price/Van Gerwen

Humphries/Bunting - Clayton/Littler



Finale

Puntentelling

De darters krijgen twee punten voor een plek in de halve finale, drie punten voor een finaleplaats en vijf punten voor de winst. Bij een gelijke stand in punten geeft het aantal avondzeges de doorslag. Na zestien speelavonden gaat de top 4 van de ranglijst naar de halve finales in de O2 Arena in Londen. Daar speelt de nummer 1 tegen de nummer 4 en de nummer 2 tegen de nummer 3. De winnaars spelen daarna de finale tegen elkaar.

Speelavond 14, Leeds

Kwartfinales

Gerwyn Price - Jonny Clayton 2-6

Luke Littler - Michael van Gerwen 6-5

Josh Rock - Luke Humphries 5-6

Gian van Veen - Stephen Bunting 5-6



Halve finales

Jonny Clayton - Luke Littler 5-6

Luke Humphries - Stephen Bunting 6-5



Finale

Luke Littler - Luke Humphries 6-5

Speelronde 13, Aberdeen

Kwartfinales

Josh Rock - Luke Littler 3-6

Stephen Bunting - Gerwyn Price 5-6

Jonny Clayton - Gian van Veen 2-6

Luke Humphries - Michael van Gerwen 6-3



Halve finales

Luke Littler - Gerwyn Price 6-1

Gian van Veen - Luke Humphries 3-6



Finale

Luke Littler - Luke Humphries 6-5

Speelronde 12, Liverpool

Kwartfinales

Gian van Veen - Gerwyn Price 6-4

Stephen Bunting - Jonny Clayton 5-6

Josh Rock - Michael van Gerwen 3-6

Luke Humphries - Luke Littler 2-6



Halve finales

Gian van Veen - Jonny Clayton 5-6

Michael van Gerwen - Luke Littler 5-6



Finale

Jonny Clayton - Luke Littler 1-6

Speelronde 11, Rotterdam

Kwartfinales

Luke Littler - Gerwyn Price 6-3

Gian van Veen - Luke Humphries 2-6

Michael van Gerwen - Jonny Clayton 2-6

Josh Rock - Stephen Bunting 6-1



Halve finales

Luke Littler - Luke Humphries 6-5

Jonny Clayton - Josh Rock 6-5



Finale

Luke Littler - Jonny Clayton 4-6

Speelronde 10, Brighton

Kwartfinales

Luke Humphries - Jonny Clayton 5-6

Gerwyn Price - Josh Rock 3-6

Luke Littler - Stephen Bunting 4-6

Michael van Gerwen - Gian van Veen 6-4



Halve finales

Jonny Clayton - Josh Rock 6-4

Stephen Bunting - Michael van Gerwen 5-6



Finale

Jonny Clayton - Michael van Gerwen 6-5

Speelronde 9, Manchester

Kwartfinales

Michael van Gerwen - Stephen Bunting 3-6

Gerwyn Price - Luke Humphries 6-2

Gian van Veen - Luke Littler 6-5

Jonny Clayton - Josh Rock 4-6



Halve finales

Stephen Bunting - Gerwyn Price 2-6

Gian van Veen - Josh Rock 6-3



Finale

Gerwyn Price - Gian van Veen 6-2

Speelronde 8, Berlijn

Kwartfinales

Jonny Clayton - Josh Rock 3-6

Luke Humphries - Michael van Gerwen 3-6

Luke Littler - Stephen Bunting 6-3

Gerwyn Price - Gian van Veen 6-1



Halve finales

Josh Rock - Michael van Gerwen 3-6

Luke Littler - Gerwyn Price 6-4



Finale

Michael van Gerwen - Luke Littler 4-6

Speelronde 7, Dublin

Kwartfinales

Michael van Gerwen - Gian van Veen walkover

Stephen Bunting - Luke Littler 3-6

Josh Rock - Gerwyn Price 0-6

Jonny Clayton - Luke Humphries 3-6



Halve finales

Michael van Gerwen - Luke Littler 5-6

Gerwyn Price - Luke Humphries 6-1



Finale

Luke Littler - Gerwyn Price 6-5

Speelronde 6, Nottingham

Kwartfinales

Josh Rock - Stephen Bunting 1-6

Jonny Clayton - Michael van Gerwen 6-3

Luke Humphries - Gian van Veen 6-4

Gerwyn Price - Luke Littler 5-6



Halve finales

Stephen Bunting - Jonny Clayton 3-6

Luke Humphries - Luke Littler 6-5



Finale

Jonny Clayton - Luke Humphries 6-1

Speelronde 5, Cardiff

Kwartfinales

Michael van Gerwen - Luke Humphries 1-6

Gian van Veen - Jonny Clayton 4-6

Gerwyn Price - Stephen Bunting 6-5

Luke Littler - Josh Rock 6-4



Halve finales

Luke Humphries - Jonny Clayton 4-6

Gerwyn Price - Luke Littler 3-6



Finale

Jonny Clayton - Luke Littler 4-6

Speelronde 4, Belfast

Kwartfinales

Luke Littler - Jonny Clayton 3-6

Stephen Bunting - Luke Humphries 6-4

Michael van Gerwen - Gerwyn Price 5-6

Gian van Veen - Josh Rock 6-2



Halve finales

Jonny Clayton - Stephen Bunting 0-6

Gerwyn Price - Gian van Veen 5-6



Finale

Stephen Bunting - Gian van Veen 6-2

Speelronde 3, Glasgow

Kwartfinales

Stephen Bunting - Gian van Veen 3-6

Luke Humphries - Josh Rock 6-2

Luke Littler - Michael van Gerwen walkover

Jonny Clayton - Gerwyn Price 6-3



Halve finales

Gian van Veen - Luke Humphries 6-5

Luke Littler - Jonny Clayton 1-6



Finale

Gian van Veen - Jonny Clayton 2-6

Speelronde 2, Antwerpen

Kwartfinales

Luke Littler - Luke Humphries 6-5

Michael van Gerwen - Josh Rock 6-2

Jonny Clayton - Stephen Bunting 6-4

Gerwyn Price - Gian van Veen 6-5



Halve finales

Luke Littler - Michael van Gerwen 4-6

Jonny Clayton - Gerwyn Price 5-6



Finale

Michael van Gerwen - Gerwyn Price 5-6

Speelronde 1, Newcastle

Kwartfinales

Jonny Clayton - Josh Rock 6-2

Luke Littler - Gian van Veen 4-6

Luke Humphries - Gerwyn Price 6-5

Stephen Bunting - Michael van Gerwen 2-6



Halve finales

Jonny Clayton - Gian van Veen 4-6

Luke Humphries - Michael van Gerwen 2-6



Finale

Gian van Veen - Michael van Gerwen 4-6

