Michael van Gerwen en Gian van Veen zijn uitstekend begonnen aan de Premier League Darts. De twee Nederlandse troeven dit jaar speelden de eerste finale tegen elkaar (Van Gerwen won) en de nummer vier van de wereld haalde op de tweede avond weer de finale. Daardoor ziet de stand van de Premier League Darts er uitstekend uit.

Van Veen begon sensationeel aan zijn debuut op het lucratieve invitatietoernooi met een zege op regerend wereldkampioen Luke Littler in Newcastle. Op diezelfde avond won hij ook van Jonny Clayton en moest hij alleen Van Gerwen boven zich dulden. Bij de eerste keer in Antwerpen een week later werd Van Veen meteen uitgeschakeld door de latere avondwinnaar Gerwyn Price.

Slechte start Luke Littler

Littler is sowieso maar moeizaam begonnen aan zijn seizoen in de Premier League. Na zijn nederlaag tegen Van Veen in de eerste ronde in Newcastle was ook Van Gerwen te sterk voor hem in België. Daardoor heeft hij pas twee punten verzameld op de stand. Na vijftien speelrondes gaan de eerste vier de finale-avond spelen voor de hoofdprijs.

Michael van Gerwen

Van Gerwen is na een gewonnen avond en een verloren finale bovenaan de ranglijst met acht punten. Van Veen komt er niet ver achteraan, maar moet Price bijvoorbeeld boven zich dulden. Stephen Bunting is, net als vorig jaar toen hij laatste werd en de eerste acht avonden geen duel won, wederom slecht begonnen. Ook nu staat hij puntloos laatste.

Stand na speelavond 2

Michael van Gerwen - 8 Gerwyn Price - 5 Jonny Clayton - 4 Gian van Veen - 3 Luke Littler - 2 Luke Humphries - 2 Stephen Bunting - 0 Josh Rock - 0

Ahoy

De competitie tussen acht van de beste darters ter wereld komt op 16 april naar Nederland. Op die avond speelt Van Veen zijn kwartfinale tegen Luke Humphries en is Van Gerwen gekoppeld aan Jonny Clayton. Na bijna vier maanden darten plaatst de top 4 van de ranglijst zich voor de finales in de O2-Arena in Londen op 28 mei.

Premier League Darts, speelronde 3, Glasgow

Kwartfinales



Stephen Bunting - Gian van Veen

Luke Humphries - Josh Rock

Michael van Gerwen - Luke Littler

Jonny Clayton - Gerwyn Price



Halve finales



Bunting/Van Veen - Humphries/Rock

Van Gerwen/Littler - Clayton/Price



Finale

Premier League Darts, speelronde 2, Antwerpen

Kwartfinales



Luke Littler - Luke Humphries 6-5

Michael van Gerwen - Josh Rock 6-2

Jonny Clayton - Stephen Bunting 6-4

Gerwyn Price - Gian van Veen 6-5



Halve finales



Luke Littler - Michael van Gerwen 4-6

Jonny Clayton - Gerwyn Price 5-6



Finale



Michael van Gerwen - Gerwyn Price 5-6

Premier League Darts, speelronde 1, Newcastle

Kwartfinales



Jonny Clayton 6-2 Josh Rock

Luke Littler v Gian van Veen 4-6

Luke Humphries v Gerwyn Price 6-5

Stephen Bunting v Michael van Gerwen 2-6



Halve finales



Jonny Clayton - Gian van Veen 4-6.

Luke Humphries - Michael van Gerwen 2-6



Finale

Gian van Veen - Michael van Gerwen 4-6

De darters krijgen twee punten voor een plek in de halve finale, drie punten voor een finaleplaats en vijf punten voor de winst. Na zestien speelavonden gaat de top 4 van de ranglijst naar de Final Four in de O2 Arena te Londen.