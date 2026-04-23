PSV speelt de rest van het seizoen nergens meer om, maar trainer Peter Bosz wil absoluut géén verslapping zien. De landskampioen gaf uitstekend gehoor aan de wens van hun coach. In de tweede helft kregen ze nog wel een tikje te verwerken, maar uiteindelijk maakte PSV in de tweede helft gehakt van PEC Zwolle: 6-1. Volg alle ontwikkelingen hier live.

PSV veroverde twee weken geleden de landstitel. Nog nooit eerder werd een club zo vroeg kampioen van Nederland. Na het thuisduel met PEC Zwolle reist de selectie dan ook af naar Ibiza voor een kampioensreis. Dat willen ze ongetwijfeld met een goed gevoel willen en daar had Ricardo Pepi in de achtste minuut al een belangrijk aandeel in. Hij kopte een uitstekende voorzet van Esmir Bajraktarevic tegen de touwen: 1-0.

Grote frustratie bij harde kern

Het zorgde voor een bijzondere sfeer in het stadion, vooral omdat de harde kern had besloten om de wedstrijd te boycotten. Supportersgroep Boys From The South is het oneens met uitgedeelde stadionverboden, waardoor zij géén sfeer wilden maken in het duel met PEC Zwolle. Ze moesten al flink op hun tanden bijten toen Pepi scoorde, maar in de veertigste minuut werden ze al helemaal getest. Het overige publiek zetten de wave in en dat zorgde voor grote frustaties en zelfs een klein opstootje.

Uitzondering voor Boscagli

In de rust van het duel tegen PEC Zwolle maakte de fanatieke aanhang een uitzondering voor oud-PSV'er Olivier Boscagli. De Fransman vertrok afgelopen zomer naar Brighton Hove & Albion, maar is nog altijd geliefd in Eindhoven. Hij werd onthaald met een mooi spandoek en werd vriendelijk bedankt door tientallen fanatiekelingen. Boscagli, die tweemaal kampioen werd met PSV, zette zelfs nog een kampioensnummer in en dat werd luidkeels meegezongen door Boys from the South. Daarna werd de staking definitief beëindigd en juichten ze hun ploeg constant toe.

Grote teleurstelling voor Olij

PSV speelt de rest van het seizoen voor de gevulde koeken, maar bij de vroege tegentreffer in de tweede helft was basisdebutant Nick Olij toch flink teleurgesteld. De dertigjarige doelman redde in eerste instantie nog knap op een schot van Thijs Oosting, maar zag de rebound alsnog in het doel gaan: 1-1. Met wegwerpgebaren en een hoop misbaar maakte hij zijn ongenoegen bekend.

Zes minuten later kon de debutant echter alweer juichen, want Pepi was opnieuw trefzeker. De Amerikaan kreeg wéér een mooie voorzet van Bajraktarevic, maar knikte 'm nóg vele malen mooier achter PEC Zwolle-doelman Tom de Graaff. Pepi kreeg de bal namelijk iets achter 'm, maar kopte de bal via de onderkant van de lat in het doel. Daarmee was het alweer 2-1.

PSV loopt weg bij PEC Zwolle

Vervolgens gingen de koppies omlaag bij de bezoekers uit Zwolle. PSV verdubbelde in de 72e minuut de score door een eigen doelpunt van Simon Graves, waarna Bajraktarevic slechts één minuut later de score nóg groter maakte: 4-1. De Bosnisch-Amerikaanse voetballer had daarmee een enorme bijdrage bij de ruime voorsprong tegen PEC Zwolle, want hij tekende aan voor zijn derde assists, terwijl de pass vóór het eigen doelpunt óók van zijn voet kwam.

Uiteindelijk dacht Guus Til óók nog op het scorebord te komen met een mooie stift. Zijn bal werd echter nog mooie van de lijn gehaald. PSV'er Couhaib Driouech was er echter als de kippen bij en werkte de bal op gelukkige wijze in het doel: 5-1. PEC Zwolle was rijp voor de slacht en daar profiteerde PSV dan ook uitermate goed van. Bajraktarevic tekende van grote afstand op schitterende wijze voor het slotakkoord aan: 6-1.

Nóg een record voor PSV?

PSV heeft nóg een record om voor te spelen. Ze jagen op de mijlpaal om de kampioen met de grootste voorsprong ooit te worden in een Eredivisie-seizoen. Het huidige record staat op zeventien punten, dat gebeurde driemaal. Het huidige PSV heeft 19 punten voorsprong op nummer twee Feyenoord.