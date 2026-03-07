PSV heeft er behoorlijk wat zorgen bij. Sergino Dest is tegen AZ namelijk geblesseerd afgehaakt. De vleugelverdediger schreeuwde het uit van de pijn en moest uiteindelijk met ondersteuning van de fysio's van het veld.

PSV heeft dit seizoen behoorlijk wat problemen, want de ziekenboeg puilt uit. Vóór het duel tegen AZ kon Peter Bosz al niet beschikken over Alassane Plea, Ruben van Bommel, Guus Til, Nick Olij en Mauro Júnior. De coach moest al behoorlijk puzzelen in de achterhoede, maar daar is een nieuw geval bijgekomen. Dest greep namelijk na een uiterste inspanning naar zijn hamstring en schreeuwde het uit van de pijn.

Spierblessure voor Dest

Dest is bezig aan een uitstekend seizoen bij PSV, nadat hij eindelijk weer honderd procent fit was na zijn zware knieblessure. Tegen AZ leek hij echter opnieuw een ogenschijnlijk serieuze spierblessure op te lopen, waardoor hij mogelijk wéér een behoorlijke tijd uitgeschakeld is. Het is voor zowel PSV als hemzelf een flinke aderlating, want de spoeling op de backpositie is mager. Anass Salah-Eddine is net terug van een voetblessure, terwijl Mauro Júnior er voorlopig niet bij is.

PSV-trainer Peter Bosz sprak na afloop op de persconferentie zijn zorgen uit. "Het ziet er niet best uit", lichtte hij toe. "Vaak als een speler na een volle sprint naar zijn hamstring grijpt, is het geen goed nieuws. Het is natuurlijk nog even afwachten wat de scans uitwijzen, maar ik denk dat we hem voorlopig kwijt zijn. Het is niet zo zwaar als zijn kruisbandblessure, maar het kan wel even duren als het daadwerkelijk een hamstringblessure is."

Moeizame zege

Voor PSV was het überhaupt geen al te beste dag. De Eindhovenaren hadden het behoorlijk moeilijk tegen AZ nadat ze al vroeg op achterstand kwamen. Uiteindelijk mocht PSV Rome Owusu-Oduro bedanken voor een flinke ketser, waardoor de bal plots in het doel viel. Uiteindelijk maakte PSV in de slotfase alsnog de winnende treffer: 2-1. De ploeg van Bosz had het echter ongelooflijk moeilijk met de Alkmaarders.