Bizar: Charles Leclerc wordt in lange brief beschuldigd van mishandeling hond Leo, vriendin reageert

Een volger van F1-coureur Charles Leclerc meent dat hij zijn hondje Leo verwaarloost. De voor Ferrari rijdende Monegask zou volgens de beschuldiger het hondje misbruiken 'als mode-item'.

Op social media werd een brief rondgestuurd waarin de kritische F1-volger zijn zorgen deelt. "Ik schrijf dit met diepgaande en oprechte zorgen over het welzijn van Leo", staat er. "Dat is de hond van Charles Leclerc en Alexandar Saint Mleux. Onlangs hebben we een reeks situaties en gedragingen gezien, die suggereren dat Leo niet de zorg en aandacht krijgt die hij verdient."

Hond Leo

De kritiek komt er op neer dat het koppel de hond te pas en onpas met zich meezeult, zodat ze sympathieker en hipper overkomen. Ook zegt de auteur te weten, dat Leo bij de Grand Prix van Spanje alleen werd achter gelaten in een hotelkamer. "Eenzaamheid en verlaten worden kunnen verwoestende gevolgen hebben op elk huisdier, vooral als die zich in een onbekende omgeving bevindt", staat er.

What the f..

Op Instagram reageert iemand verbaasd op het lange verwijt richting de coureur. "What the f...", schrijft die persoon. Leclercs vriendin Alexandra Saint Mleux reageert daar zo op: "Dat is precies ook de respons van Leo."

Charles Leclerc

Ondertussen heeft Leclerc wel iets anders zorgen dan ongefundeerde aantijgingen op internet. Met Ferrari gaat het de laatste races een tikje bergafwaarts. Want het Italiaanse team grabbelde race na race de podiumplekken na elkaar en zijn teamgenoot Carlos Sainz won de derde Grand Prix, in Australië.

Maar na twee uitvalbeurten in Canada was er in Spanje geen groot herstel (vijfde en zesde). Ook bij de GP van Oostenrijk ging het zaterdag nog niet flitsend.