Max Verstappen in opperbeste stemming na pole position in Oostenrijk: 'Dat was een tijd geleden'

Een onnavolgbare Max Verstappen greep zaterdag pole position voor de Grand Prix van Oostenrijk. De Nederlander liet niets heel van de rest van het veld en start zondag als eerste aan de race. Dat was even geleden en dus was Verstappen erg tevreden.

"Het ging heel goed", vertelde Verstappen na afloop van de kwalificatie. Hij begon het seizoen met zeven pole positions op een rij, maar werd de afgelopen drie keer ín de kwalificatie afgetroefd. Charles Leclerc, George Russell en Lando Norris waren de Nederlander allemaal een keer te snel af. In Oostenrijk stelde Verstappen orde op zaken.

Max Verstappen maakt gehakt van concurrentie en pakt pole position voor GP Oostenrijk Max Verstappen heeft tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk enorm huisgehouden. De Nederlandse WK-leider was op de Red Bull Ring met afstand de snelste en pakte voor de achtste keer dit seizoen pole position. Het is voor Verstappen de veertigste uit zijn carrière. McLaren-coureur Lando Norris zette de tweede tijd neer en George Russell start namens Mercedes zondag als derde.

Verstappen vermaakt zich

"We hebben de auto aangepast na vanochtend", doelde Verstappen op de gewonnen sprintrace. In de kwalificatie voor die sprintrace was hij vrijdag maar met een klein verschil de snelste, maar dat was een dag later totaal anders: "De auto voelde veel beter. Ik kon de bochten beter aanvallen. Elke run ging goed en het was heel leuk om in de auto te zitten."

Magistrale Max Verstappen profiteert van vechtend McLaren-duo en wint sprintrace Oostenrijk Max Verstappen heeft zaterdag de sprintrace in Oostenrijk gewonnen. De Nederlander werd in de beginfase onder druk gezet door de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri, maar hield het hoofd koel en bleef de oranje auto's voor. Piastri eindigde uiteindelijk zelfs voor Norris.

De strijd om de vorige poles was erg spannend, maar daar was op de Red Bull Ring geen sprake van. Tot opluchting van de WK-leider: "Het is een tijd geleden dat we op pole position stonden. Het team werkt heel hard en hopelijk kunnen we dit morgen ook laten zien in de race."

Verstappen vocht in de sprintrace een mooi gevecht uit met Norris en de Brit start zondag vanaf de tweede plaats. De Nederlander kijkt alweer uit naar dat gevecht: "Het is altijd mooi om te racen met hem. Hopelijk wordt het weer een mooi duel, maar ik ben vooral blij met de prestatie van vandaag."

Heerlijk gevecht tussen Max Verstappen en McLarens van Norris en Piastri Max Verstappen won de sprintrace, maar dat ging niet zonder slag of stoot. De Nederlander moest op een gegeven moment twee McLarens van zich afhouden.

'League of his own'

Norris leek zich na de kwalificatie echter te realiseren dat het moeilijk wordt om de drievoudig wereldkampioen zondag aan te vallen: "Hij was in een league of his own. Het was vandaag moeilijker om een goede ronde te rijden, maar ik ben tevreden. Het is lastig, we hebben iets bijzonders nodig om Max te verslaan. Ik zal mijn best doen."