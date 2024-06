'Ziet er heftig uit, maar is niet de laatste keer': Carlos Sainz en Charles Leclerc over hun ruzie

Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz hebben hun ruzie bijgelegd. Dat zei Leclerc tegen de media op het circuit van Spielberg, waar dit weekeinde de Grand Prix van Oostenrijk in de Formule 1 wordt verreden.

De twee kregen ruzie na de race afgelopen zondag in Spanje, toen Leclerc boos was op Sainz. De Spanjaard beschadigde de auto van Leclerc bij een inhaalactie.

Leclerc ging na afloop verhaal halen bij Sainz, die bezig is aan zijn laatste jaar bij Ferrari en nog op zoek is naar een ander team. De Monegask vond dat zijn teamgenoot een onzinnige actie uitvoerde. De Spanjaard meende dat Leclerc te vaak klaagt na races.

'Ziet er altijd heftig uit'

"We hebben het uitgepraat" zei Leclerc. "Zoals we altijd doen. Het ziet er voor de buitenwacht altijd heftig uit, maar we kennen elkaar al heel lang en spreken onenigheid na de race altijd uit. Onze relatie is prima."

'Niet de laatste keer'

Sainz zei ongeveer hetzelfde. "We hebben elk jaar wel een paar keer dit soort probleempjes, dus dit zal niet de laatste keer zijn. Maar we komen er altijd wel weer uit samen."

Max Verstappen

Max Verstappen mag meer verwachten van de Ferrari's op de Red Bull Ring, de thuisrace van zijn team. Sainz zei dat hij en Leclerc competitiever zullen zijn dan in Spanje, toen ze achter de Nederlander, de Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell en de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri eindigden.

WK-stand

In de WK-stand zitten de Ferrari-coureurs nog altijd in de subtop. Verstappen domineert vooralsnog, met 69 punten voorsprong op de nummer twee, Norris. Daarachter is spannend, met Leclerc op twee punten van de Brit en zijn ploeggenoot weer 32 punten achter zich.