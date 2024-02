Christian Horner is al sinds dag één teambaas van Red Bull Racing: zes titels in negentien jaar

Red Bull Racing begon in 2005 als Formule 1-team en Christian Horner werd toen al aangesteld als teambaas. Horner, die nu zwaar onder vuur ligt, beleefde sinds het bestaan van het raceteam absolute hoogtepunten.

Zo won Red Bull liefst zes keer het constructeurskampioenschap sinds 2005. Alleen Mercedes - dat pas in 2010 weer in de Formule 1 kwam - won in die periode vaker: acht keer.

Red Bull had een paar seizoenen nodig om op te starten, waarna het in 2009 op de tweede plek eindigde, met Sebastian Vettel en Mark Webber als coureurs. Vervolgens won Red Bull liefst viermaal het wereldkampioenschap, terwijl Vettel in al die jaren ook deed bij de coureurs.

Succesformule met Max Verstappen

Vervolgens was Horner er niet vies van om knopen door te hakken. In 2016 werkte hij Daniil Kvyat na vier races uit z'n stoeltje, om de piepjonge Max Verstappen over te hevelen naar het eerste team. De Nederlander won direct de Grand Prix van Spanje in Barcelona.

In 2021 pakte Verstappen in de laatste (ronden van de laatste) race de wereldtitel, maar was Mercedes nog wel iets sterker bij de monteurs. Dat was in de twee jaren erna wel anders: Red Bull én Verstappen waren oppermachtig en wonnen bijna alles.

Christian Horner in de problemen

Horner blijkt een succesformule voor Red Bull, maar is nu dus mogelijk in de fout gegaan. Hij wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag richting een medewerker. Volgens het Duitse BILD zou hij een foto hebben gestuurd naar een collega. Zijn vrouw, Spice Girl Geri Horner, was in tranen en lijkt overtuigd van zijn onschuld.

Op 15 februari zou Red Bull de nieuwe auto (RB20) presenteren. Het is nog niet helemaal zeker of dat doorgaat, met alle perikelen die nu spelen. Een week later beginnen de testdagen in Bahrein. Op zaterdag 2 maart is op diezelfde plek de eerste Grand Prix van 2024.