Formule 1 | GP Singapore 2024: dit is hoe laat Max Verstappen in actie komt

De Grand Prix van Singapore staat op 22 september op het programma. De race wordt gehouden op het Marina Bay straatcircuit met de skyline van de stad als spectaculaire achtergrond. Lees hier alles wat je moet weten over het circuit en het programma.

De Grand Prix van Singapore staat sinds 2008 op de Formule 1-kalender en groeide al snel uit tot een van de populairste Grands Prix van het jaar. Het is de enige race die 's nachts wordt gereden. Ondanks het tijdsverschil kunnen zo meer mensen live de race kijken zonder een extra vroege wekker te zetten.

Voor Max Verstappen was de GP van Singapore vorig seizoen geen succes. Hij viel uit tijdens de kwalificaties waardoor hij de elfde startpositie kreeg. Na een virtual Safety Car en een herstart kon Verstappen nog naar de tweede positie rijden, maar al snel werd duidelijk dat Lando Norris, Lewis Hamilton en Charles Leclerc veel sneller waren. Carlos Sainz won de race en Verstappen werd vijfde.

Marina Bay straatcircuit

Afgelopen jaar werd het Marina Bay circuit aangepast. Bocht zestien tot en met negentien werden uit de race verwijderd. Er kwam een nieuw recht stuk voor in de plaats. Het circuit is voorzien van kunstlicht om alles goed zichtbaar te houden in het donker.

Op het circuit van Singapore worden 62 rondes gereden met een lengte van 4,94 kilometer. Het circuit heeft drie DRS-zondes. In totaal wordt er een afstand van 306,143 kilometer afgelegd. De snelste ronde ooit op het circuit werd vorig jaar gereden door Lewis Hamilton. Hij zette een tijd neer van 1:35,867.

Marina Bay Street Circuit © Formula1.com

Programma GP Singapore 2024

Het raceweekend in Singapore start dit seizoen op 20 september 2024. Het is de achttiende race op de F1-kalender. In het schema hieronder zie je het complete programma voor de GP van Singapore.