Opmerkelijke woorden van Red Bull-teambaas Christian Horner over McLaren: 'Ik beschuldig ze niet, maar...'

Red Bull-teambaas Christian Horner zaait opnieuw twijfel over de McLaren-bolides. Voldoen ze wel aan de regels? Bewijs heeft de topman niet, geeft hij toe. McLaren krijgt steeds meer vragen over hun auto's, simpelweg omdat ze zo ver voor liggen op de rest, aldus Horner.

Het team behaalde een dubbele overwinning in Miami, waar Oscar Piastri voor Lando Norris eindigde. McLaren heeft nu al een voorsprong van 105 punten op nummer twee Mercedes in het constructeurskampioenschap. Na de race laaide de discussie over bandenmanagement weer op.

Bandenwater

Hoe krijgt McLaren het voor elkaar, terwijl anderen ermee worstelen? Sommigen suggereren dat het team de achterbanden met water koelt. McLaren-directeur Zak Brown reageerde opmerkelijk: hij werd gefilmd terwijl hij dronk uit een flesje met het opschrift "Bandenwater!". Red Bull vindt de suggesties absurd en ziet er geen bewijs voor.

'Ik beschuldig niet, ik feliciteer'

"Ik beschuldig ze niet van vals spel, maar ik feliciteer ze. Ze zijn gewoon een paar klassen beter dan de rest", zegt Horner, wiens coureur Max Verstappen als vierde eindigde na vanaf pole position te zijn gestart. "We zitten in de Formule 1, dus vragen zijn normaal. Vorig jaar deden ze hetzelfde met onze voorwielophanging. We zijn jarenlang de leider geweest en weten: hoe langer je aan de top staat, hoe meer vragen er komen. Ze hebben nu de beste auto en het wordt lastig om ze de komende races te verslaan."

Problemen bij Red Bull Racing

Horner heeft het liever over zijn eigen problemen met de Red Bull van Verstappen en Yuki Tsunoda. "Op dit moment hebben wij moeite om de banden lang goed te houden. Zij laten zien dat het kan. Ze zijn snel in de bochten en hun banden oververhitten niet. Wij moeten een antwoord vinden. McLaren overtreedt de regels niet, naar mijn mening. Dit begon twee jaar geleden in Oostenrijk, toen ze een oplossing voor dit probleem begonnen te vinden", aldus Horner tegen persbureau Reuters.

GP van Imola

Het Formule 1-circus keert na races in Australië, China, Japan, Saoedi-Arabië, Bahrein en Miami in de komende race terug op Europese bodem. Het circuit in Imola (Italië) is dan gastheer van de zevende race van het seizoen.