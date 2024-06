Max Verstappen is de snelste tijdens chaotische sprintkwalificatie voor GP van Oostenrijk

Na een turbulente vrije training moest Max Verstappen de sprintkwalificatie tot een goed einde zien te brengen. Voor het oog van duizenden dolblije Oranje-fans lukte dat de wereldkampioen ook, al was het laatste deel van de kwalificatie chaotisch te noemen.

Verstappen kwam moeiteloos door SQ1 en SQ2. In de beslissende derde kwalificatieronde was de Nederlander ook de snelste. Voordat de tijd van Verstappen de snelste bleek, gebeurde er iets opvallends: alle tien de coureurs bleven zo lang mogelijk wachten tot het het juiste moment was om op het Oostenrijkse circuit van start te gaan. Dat zorgde voor een enorme file in de pitsstraat, waar alle coureurs in een slakkengang richting het einde van de pits reden.

Norris en Piastri

Met nog anderhalve minuut te gaan kroop Verstappen pas uit de pits. De Nederlander was vervolgens net wat sneller dan rivaal Lando Norris. Het verschil was minder dan één tiende van een seconde. Oscar Piastri werd derde en zo staan er twee McLaren-coureurs om hem heen. Verstappens ploeggenoot Sergio Pérez stelde opnieuw teleur en werd slechts zevende. Charles Leclerc kwam door autoproblemen te laat uit de pits en kon geen tijd zetten. Hij eindigde dus als tiende.

Jos Verstappen wijst tijdens GP Oostenrijk boos naar Christian Horner: 'Dan denk ik: zeg het in mijn gezicht' Dat er nog altijd gedoe is tussen Jos Verstappen en Red Bull-teambaas Christian Horner, is dit weekend weer gebleken. De vader van Max Verstappen zou tijdens het raceweekend in Oostenrijk wat rondjes rijden in een Red Bull-auto, maar dat gaat op het laatste moment niet door. Volgens Verstappen senior komt dat door Horner.

Schrikken

Eerder deze vrijdag was het nog flink schrikken voor de leider in het wereldkampioenschap. Verstappen stond halverwege de vrije training ineens stil met zijn Red Bull. Er was een klein probleem, waardoor de auto niet verder kon rijden. Verstappen werd teruggeduwd naar de pitsstraat en kon vanuit daar zijn weg vervolgen. Hij reed vervolgens nog de snelste tijd ook.

Max Verstappen schrikt en veroorzaakt rode vlag in Oostenrijk, maar blinkt daarna toch uit tijdens vrije training Even waren de zorgen groot voor Max Verstappen richting de GP van Oostenrijk. Vrijdag stond hij tijdens de vrije training ineens stil op de baan vanwege problemen met zijn auto. Hij moest terug de pits in en kon een tijdje later weer terug de baan op. Vervolgens heerste de Nederlander weer als vanouds.

GP Oostenrijk

Zaterdag komt Verstappen weer in actie. Dan vindt de sprintrace plaats, net als de kwalificatie voor de 'echte' race op zondag. Die staat voor 15.00 uur gepland in Oostenrijk.