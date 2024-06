Max Verstappen schrikt en veroorzaakt rode vlag in Oostenrijk, maar blinkt daarna toch uit tijdens vrije training

Even waren de zorgen groot voor Max Verstappen richting de GP van Oostenrijk. Vrijdag stond hij tijdens de vrije training ineens stil op de baan vanwege problemen met zijn auto. Hij moest terug de pits in en kon een tijdje later weer terug de baan op. Vervolgens heerste de Nederlander weer als vanouds.

Het ging halverwege de eerste en enige vrije training van dit weekend mis in Oostenrijk voor Verstappen en Red Bull. Opeens stond Verstappen op het rechte stuk stil met zijn auto. De rode vlag werd gewapperd en de Nederlander moest door de marshalls teruggeduwd worden. Na een paar minuten was Verstappen teruggeduwd in de pits en kon de training hervat worden door de andere coureurs.

Wat er precies mis was met de auto van Verstappen, is nog onduidelijk. De drievoudig wereldkampioen schudde meermaals flink ontevreden met zijn hoofd. Kort voor zijn auto tot stilstand kwam, miste hij al een keer een bocht. Vlak nadat hij de pitlane passeerde, ging de snelheid er volledig uit en moest hij terug de pitstraat in.

Max Verstappen veroorzaakt rode vlag Max Verstappen kende grote problemen tijdens de vrije training. De leider in het wereldkampioenschap stond halverwege de training ineens stil en moest de pitsstraat terug in worden geduwd.

Toch succes voor Max Verstappen

Een paar minuten later verscheen Verstappen toch weer de baan op. Wat er precies is gemaakt door Red Bull,is voorlopig gissen. Het lijkt wel te hebben gewerkt. De leider in het wereldkampioenschap reed vervolgens weer als vanouds zijn rondjes op het Oostenrijkse circuit. Uiteindelijk reed Verstappen van alle twintig coureurs ondanks alle problemen toch de snelste tijd: 1:05.685. Daarmee was hij drie tienden sneller dan Oscar Piastri, die de tweede tijd neerzette.

GP van Oostenrijk

Naast de vrije training en kwalificatie wordt er in dit weekend ook een sprintrace gereden. De sprintrace is een race over 100 kilometer en duurt ongeveer een half uur, met een uitloop tot een uur. De sprint shootout bepaalt de startopstelling voor de sprintrace. Mocht Verstappen meelezen: check hieronder het precieze tijdschema tijdens het raceweekend.

In de shootout wordt bijna hetzelfde format van de traditionele kwalificatie gebruikt. Deze bestaat dus uit drie delen. De sessietijden zijn wel wat korter: SQ1 duurt 12 minuten, SQ2 10 minuten en SQ3 acht minuten. Ook zijn coureurs niet vrij om de soort band te kiezen. De eerste twee delen moeten verplicht op de mediumband gereden worden, terwijl er voor de laatste sessie softs worden gebruikt..