Fernando Alonso roept Verstappen terug: 'Dacht ik ook toen ik zo oud was als Max'

Fernando Alonso is de absolute 'opa' van de Formule 1-grid. De Spanjaard debuteerde al toen Oscar Piastri nog niet eens was geboren. Alonso is inmiddels 42 jaar oud en denkt nog niet aan stoppen, hij ligt minimaal tot eind 2026 vast bij Aston Martin. Max Verstappen heeft al meerdere keren gezegd niet zo lang door te willen gaan als Alonso, die Verstappens uitspraken in twijfel trekt.

Alonso gaat minimaal tot zijn 43e door, iets wat Verstappen niet van zichzelf verwacht. " Dat dacht ik ook toen ik zo oud was als Max", reageert de Spanjaard bij The Times. "Ik weet nog dat ik in 2007 een contract bij McLaren tekende voor drie jaar, nadat ik wereldkampioen was geworden bij Renault. Ik was er tweehonderd procent zeker van dat het mijn laatste contract was", blikt Alonso terug.

Max Verstappen looft coureur die 'het waard was' om op tv te kijken: 'Dat is iets wat ik enorm bewonder' Max Verstappen is drievoudig wereldkampioen en loopt al heel wat jaartjes mee in de Formule 1. Op jongere leeftijd zag hij hoe Fernando Alonso (in 2005 en 2006) de wereldtitel veroverde. De 42-jarige Spanjaard bezit nog altijd een F1-zitje en daar heeft Verstappen alleen maar respect voor.

Het liep anders. Alonso ging na een jaar Renault naar Ferrari, waar hij tot 2014 bleef. Daarna keerde hij terug bij McLaren, tot 2018. Vervolgens focuste de Spanjaard zich op het winnen van de Triple Crown: GP van Monaco, 24 uur van Le Mans en Indianapolis 500. De eerste twee races had Alonso op zak, maar het lukte hem niet om de Indy 500 te winnen en zo Graham Hill te evenaren. Uiteindelijk keerde hij in 2021 terug in de Formule 1 bij Alpine.

Onderling respect

Verstappen heeft zich altijd bijzonder lovend uitgelaten over Alonso. "Ik herinner me dat ik hem volgde toen ik aan het karten was, hij was een coureur die de moeite waard was om de televisie voor aan te zetten", zei de Nederlander onlangs in een interview.

Grand Prix van Spanje

Voor Max Verstappen en Fernando Alonso wachten drukke weken. Aankomend weekeinde staat de Grand Prix van Spanje op het programma. Een thuisrace dus voor Alonso. Daarna volgen de GP van Oostenrijk en Groot-Brittannië.