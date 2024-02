Olympisch kampioen Kiran Badloe loopt Spelen in Parijs mis

Olympisch kampioen Kiran Badloe is komende zomer niet op de Spelen in Parijs te bewonderen. Luuc van Opzeeland ging er zaterdag in olympische iQFoil-klasse met het enige startbewijs voor Nederland vandoor.

Voor Van Opzeeland was een derde plek bij het WK in Lanzarote voldoende om concurrent Badloe af te troeven. De 24-jarige windsurfer werd vorig jaar ook al wereldkampioen. Badloe, die in 2021 in Tokio olympisch kampioen in de 'oude' RS:X-klasse werd, had voorafgaand aan het WK ook nog een kans op het olympische ticket.

Badloe moest in Lanzarote zijn landgenoot Van Opzeeland voor blijven, maar in die missie slaagde hij niet. Hij werd in de halve finale laatste en vergooide zo zijn laatste kans op plaatsing voor 'Parijs 2024'. Van Opzeeland werd in de finale derde achter de Pool Pawel Tarnowski (zilver) en de Italiaanse winnaar Nicolo Renna.

Dat de windsurfklasse op de Olympische Spelen veranderde, had veel impact voor regerend kampioen Badloe. Hij kwam in de afgelopen periode maar liefst 22 kilo aan. Puur om de noodzakelijke snelheid te krijgen op de foilplank. Badloe blijft overigens dromen van een volgende Spelen. Hij gaf eerder aan dat hij hoe dan ook doorgaat tot 'Los Angeles 2028'.