Zo zien de medailles voor de Olympische Spelen in Parijs 2024 eruit: Eiffeltoren er letterlijk in verwerkt

De medailles voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs zijn onthuld. Donderdag werd bekendgemaakt hoe de gouden, zilveren en bronzen plakken er komende zomer uit komen te zien.

Omdat de Olympische Spelen in Parijs zijn, is de Eiffeltoren in de medailles verwerkt. Letterlijk. Toen de toren werd gerenoveerd, zijn er stukjes bewaard gebleven. Die zijn nu verwerkt in de medailles, als zeshoekige vorm zoals bij de gouden medaille op de hoofdfoto te zien.

Het juwelenhuis Chemet mocht de medaille ontwerpen. Clementine Massonat, creatief directeur van het juwelenhuis, zei: "We wilden dit onderdeel in het midden van de medaille plaatsen en we plaatsen het alsof het een kostbare steen is."

De achterkant van de medaille moet normaal gesproken altijd hetzelfde zijn. De Fransen kregen toestemming om de Eiffeltoren er toch klein in te fietsen. Dat is op de hoofdfoto op de bronzen medaille te zien. Alle medailles wegen zo'n 500 gram en hebben een diameter van 8 centimeter.