Het werd woensdag een bewogen avond in de schaatshal van Milaan. Jordan Stolz won de 1000 meter voor mannen, Jenning de Boo werd tweede en een furieuze Joep Wennemars werd bijna van de baan gereden. Dat alles gebeurde onder het toeziend oog van de Amerikaanse rapper Snoop Dogg, maar ook dat ging allemaal niet zonder slag of stoot.

Tijdens de dweilpauze kwam Snoop Dogg, samen met zijn team van beveiligers het gebouw binnen. Hij zat voor een groep Nederlandse schaatsfans, die dachten dat hij op de plek van mede-supporter Popko Schuitema ging zitten. Dat was echter niet het geval, maar Schuitema vertelt even later hoe de vork wél in de steel zat.

"Ik zat al vlak achter de stoel, die bestemd was voor die man, van wie ik niet wist wie het was. Ik moest gewoon naar het toilet en daarom stond ik op. Ja, daar waren ze niet blij mee", doet de man uit Staphorst zijn verhaal aan De Telegraaf. "Hij kwam agressief op me af en greep me vast. Dat moet je niet doen bij iemand die veertig jaar politieagent is geweest", lacht Schuitema.

'Vier man in mijn nek'

Wat volgde was een fikse ruzie tussen de Nederlander en de Amerikaanse beveiligers. "Ik heb die man over de reling geduwd en daarna had ik vier man in mijn nek. Dat waren zeker niet de kleinsten. Een van hen was echt sterk. Ik werd met grote kracht naar de uitgang van het stadion geleid.”

Daar kon Schuitema gelukkig iemand aanspreken om te vertellen dat het allemaal een misverstand was en dat hij gewoon even naar het toilet moest. "Uiteindelijk mocht ik terug naar mijn eigen plek. Ik heb die man, die Snoop, dus de rest van de wedstrijd op zijn rug gekeken. Ik had echt nog nooit van die man gehoord. Maar vanaf nu vergeet ik zijn naam niet meer. Zijn beveiligers vergeet ik trouwens ook nooit meer.”

Marianne Timmer

Schuitema was niet de enige Nederlander die het aan de stok kreeg met de beveiliging van Snoop Dogg. Ook Marianne Timmer ontkwam er niet aan. "Ik stond tegen een muur aan en één van die beveiligers duwt me nog dichter tegen die muur aan. Ik zei: 'Doe jij eens even normaal'. Het is een hele brede hal, wel vier meter ofzo. Toen kwam die man terug en zei ik: 'Wat nou?! Moet ik door die muur heen ofzo?'"