Je vader is een voormalig wereldkampioen schaatsen. Je oudere broer is een huidig wereldkampioen schaatsen. En zelf ben je geen schaatser. In die situatie zit Niels Wennemars (20). Maar hij heeft zijn eigen liefhebberij gevonden: filmpjes maken voor de socials.

Aanvankelijk postte Niels Wennemars videootjes waarin sport ook een grote rol speelt. Zo liet hij tijdenlang zien dat hij fanatiek traint voor Hyrox, een sport die snel groeit in populariteit waarbij fitnessoefeningen worden afgewisseld met telkens 1 kilometer rennen.

Hyrox

Hij deed zelfs met pa Erben Wennemars mee aan het WK Hyrox in Chicago, in 2025. Maar Wennemars is wel een beetje klaar met dat gehyrox. Hij besefte dat hij zich vooral zo te pletter trainde, omdat hij dan een onderwerp had voor zijn filmpjes.

En zo kwam hij tot het inzicht: het is niet zozeer het keihard jezelf afmatten bij het sporten wat hij zo leuk vindt, maar daarover verhalen vertellen in korte filmvorm.

Sportman

In een post op Instagram legt hij deze vrijdag uit hoe de zaken er nu voorstaan qua koers van zijn vlogs en video's. "Ik ben lang niet zo'n sportman als mijn vader en broer. Ik heb er ook niet hetzelfde voor over", legt hij uit.

"Die hyrox-filmpjes zie je niet meer zo vaak. Dat is precies de bedoeling." Waarna hij uitlegt dat hij tegenwoordig samenwerkt met Myron Koops en Enzo Knol, beide grote namen in de wereld van YouTube en vloggen. Dat inspireert hem om een andere kant op te gaan met zijn content.

School

Hij stopte met school om zich helemaal op sociale media te richten. Zijn ouders "vonden het niet leuk", wat voor Wennemars een reden was om zijn wens om te kappen uit te stellen. Maar een jaar geleden stopte hij toch. "En dat was de beste keuze uit mijn hele leven", meent hij. "Nu mag ik mijn eigen regels schrijven."

En er komt een nieuwe grote stap aan. Hij verlaat Dalfsen voor Zwolle. De verhuisdozen staan al klaar.

