De eerste vier World Cups schaatsen van dit seizoen waren van levensbelang voor plaatsing voor de Olympische Spelen in Milaan, de vijfde en laatste van komend weekend bepaalt wie het eindklassement wint. Check hier de stand van zaken voor de World Cup in Inzell (Duitsland), meteen ook de laatste internationale wedstrijd voor de Winterspelen.

Het Duitse Inzell is van 23 tot en met 25 januari het decor voor de laatste wereldbeker van het seizoen. Logischerwijs worden dan ook komend weekend de klassementen opgemaakt. Op sommige afstanden is het nog heel spannend, maar op sommige ook weer niet. Zo kan de eindzege op de 500 meter Femke Kok bijna niet meer ontgaan. Ook moet het bij de mannen raar lopen wil Jordan Stolz niet minstens één klassement winnen.

Puntentelling World Cups

De winnaar van elke wedstrijd (in de A-groep) krijgt 60 punten, de nummer twee verdient er 54 en een derde plek levert 48 punten op. Hoe lager in de uitslag, hoe kleiner de verschillen worden tussen de plekken. De puntentelling is zo gemaakt dat het loont om bij alle wedstrijden aan de start te staan. Een diskwalificatie, zoals Kjeld Nuis overkwam op de 1000 meter in Salt Lake City, is direct fataal voor je klassement, want dat levert nul punten op. Bekijk hieronder de huidige stand van zaken per afstand.

Anna Boersma en Tim Prins

Hoewel Anna Boersma en Tim Prins in de tussenstanden van diverse afstanden terug te vinden zijn, zullen zij niet rijden in Inzell. Zij reden de EK afstanden in Polen vorig weekend en gaan hun positie in de World Cups dus niet verdedigen. De rest van de topnamen verschijnen naar verwachting wel aan de start.

500 meter vrouwen

1. Femke Kok - 360 punten

2. Yukino Yoshida - 295 punten

3. Erin Jackson - 256 punten

4. Na-Hyun Lee - 254 punten

5. Marrit Fledderus - 251 punten

6. Anna Boersma - 239 punten

7. Kaja Ziomek-Nogal - 236 punten



13. Jutta Leerdam - 219 punten

19. Angel Daleman - 162 punten

500 meter mannen

1. Jordan Stolz - 391 punten

2. Damian Zurek - 321 punten

3. Jenning de Boo - 293 punten

4. Wataru Morishige - 279 punten

5. Björn Magnussen - 226 punten

6. Sebas Diniz - 225 punten

7. Yevgeniy Koshkin - 224 punten



20. Joep Wennemars - 151 punten

1000 meter vrouwen

1. Femke Kok - 216 punten

2. Marrit Fledderus - 169 punten

3. Brittany Bowe - 166 punten

4. Jutta Leerdam - 163 punten

5. Beatrice Lamarche - 155 punten

6. Miho Takagi - 150 punten

7. Rio Yamada - 143 punten



8. Isabel Grevelt - 132 punten

13. Antoinette Rijpma-de Jong - 104 punten

1000 meter mannen

1. Jordan Stolz - 240 punten

2. Jenning de Boo - 188 punten

3. Damian Zurek - 180 punten

4. Tim Prins - 158 punten

5. Finn Sonnekalb - 149 punten

6. Marten Liiv - 142 punten



12. Joep Wennemars - 118 punten

13. Kjeld Nuis - 112 punten

1500 meter vrouwen

1. Miho Takagi - 194 punten

2. Antoinette Rijpma-De Jong - 187 punten

3. Joy Beune - 180 punten

4. Ragne Wiklund - 170 punten

5. Brittany Bowe - 169 punten



9. Melissa Wijfje - 137 punten

16. Angel Daleman - 101 punten

20. Marijke Groenewoud - 76 punten

1500 meter mannen

1. Jordan Stolz - 240 punten

2. Kjeld Nuis - 196 punten

3. Zhongyan Ning - 188 punten

4. Finn Sonnekalb - 188 punten

5. Tim Prins - 145 punten

6. Peder Kongshaug - 133 punten

7. Sander Eitrem - 129 punten



10. Joep Wennemars - 117 punten

12. Tijmen Snel - 116 punten

13. Wesly Dijs - 110 punten

Lange afstanden vrouwen (3000 & 5000 meter)

1. Ragne Wiklund - 210 punten

2. Isabelle Weidemann - 191 punten

3. Valerie Maltais - 174 punten

4. Joy Beune - 168 punten

5. Marijke Groenewoud - 148 punten



11. Bente Kerkhoff - 128 punten

12. Sanne in 't Hof - 122 punten

Lange afstanden mannen (5000 & 10.000 meter)

1. Metodej Jiles - 210 punten

1. Timothy Loubineaud - 205 punten

3. Sander Eitrem - 193 punten



7. Chris Huizinga - 145 punten

8. Jorrit Bergsma - 141 punten

14. Beau Snellink - 110 punten

19. Kars Jansman - 82 punten

Mass start vrouwen

1. Mia Manganello - 205 punten

2. Marijke Groenewoud - 192 punten

3. Ivanie Blondin - 191 punten

4. Valerie Maltais - 167 punten

5. Bente Kerkhoff - 158 punten

6. Ji-Woo Park - 157 punten

Mass start mannen

1. Jorrit Bergsma - 197 punten

2. Andrea Giovannini - 175 punten

3. Bart Swings - 171 punten

4. Jae-Won Chung - 158 punten

5. Jordan Stolz - 152 punten



8. Bart Hoolwerf - 138 punten

Ploegenachtervolging vrouwen

1. Canada - 168 punten

2. Japana - 156 punten

3. Verenigde Staten - 145 punten

4. Nederland - 134 punten

5. Duitsland - 119 punten

Ploegenachtervolging mannen

1. Verenigde Staten - 180 punten

2. Nederland - 134 punten

3. Frankrijk - 133 punten

4. Italië - 128 punten

5. Duitsland - 126 punten

6. China - 124 punten

7. Noorwegen - 122 punten

8. Japan - 120 punten

