De World Cup lijkt in een olympisch jaar niet zo belangrijk voor de topschaatsers, maar niets is minder waar. De wereldbekerwedstrijden zijn namelijk bepalend voor hoeveel Nederlandse schaatsers er in februari 2026 naar de Olympische Winterspelen in Milaan mogen. Daarvoor moeten ze hoog staan in de klassementen van de World Cup. Bekijk hieronder de stand van zaken.
Het aantal tickets voor de Olympische Spelen per land wordt na de vierde van in totaal vijf World Cups verdeeld. Wil Nederland het maximale aantal van achttien schaatsers (negen mannen en negen vrouwen) naar Milaan sturen, dan zullen de Nederlandse schaatsers hoog in de klassementen moeten staan na de vier wereldbekers. Zie hieronder het overzicht met alle eisen.
500-1000-1500 meter: drie Nederlanders in top-21 per afstand
3000 meter vrouwen: drie Nederlandse topschaatssters in top-15
5000 meter: drie Nederlandse mannen in top-15 en twee Nederlandse vrouwen in top-9
10.000 meter mannen: twee Nederlanders in top-9
Ploegenachtervolging: Nederland moet bij de top-6 van de wereld horen
Mass start: twee mannen en twee vrouwen van TeamNL in top-24
Als het Nederland lukt om aan al die voorwaarden te voldoen dan zijn er per geslacht negen tickets te verdelen bij het Olympisch Kwalificatietoernooi (OKT). Dat evenement wordt van 26 tot en met 30 december gehouden in Heerenveen.
Programma World Cup
Het seizoen werd afgelopen week geopend in Salt Lake City en komend weekend moeten de schaatsers aan de bak in Calgary. Later zijn er nog wedstrijden in Heerenveen (5-7 december), Hamar (12-14 december) en Inzell (23-25 januari). Die laatste wedstrijd zit echter zo dicht op de Spelen dat de uitslagen niet meer meetellen voor de verdeling van de olympische tickets.
Klassementen World Cups
De winnaar van elke wedstrijd krijgt 60 punten, de nummer twee verdient er 54 en een derde plek levert 48 punten op. Hoe lager in de uitslag, hoe kleiner de verschillen worden tussen de plekken. De puntentelling is zo gemaakt dat het loont om bij alle wedstrijden aan de start te staan. Ook een diskwalificatie, zoals Kjeld Nuis overkwam op de 1000 meter in Salt Lake City, is direct fataal voor je klassement. Bekijk hieronder de huidige stand van zaken per afstand.
500 meter vrouwen
1. Femke Kok - 120 punten
2. Erin Jackson - 108 punten
3. Yukino Yoshia - 91 punten
5. Anna Boersma - 76 punten
6. Marrit Fledderus - 76 punten
7. Jutta Leerdam - 71 punten
14. Angel Daleman - 56 punten
500 meter mannen
1. Jordan Stolz - 103 punten
2. Damian Zurek - 92 punten
3. Jenning de Boo - 91 punten
15. Joep Wennemars - 54 punten
19. Sebas Diniz - 47 punten
25. Stefan Westenbroek - 34 punten
28. Merijn Scheperkamp - 25 punten
1000 meter vrouwen
1. Jutta Leerdam - 60 punten
2. Femke Kok - 54 punten
3. Béatrice Lamarche - 48 punten
4. Marrit Fledderus - 43 punten
9. Antoinette Rijpma-De Jong - 32 punten
10. Isabel Grevelt - 31 punten
1000 meter mannen
1. Jordan Stolz - 60 punten
2. Damian Zurek - 54 punten
3. Jenning de Boo - 48 punten
6. Tim Prins - 38 punten
9. Joep Wennemars - 32 punten
33. Kai Verbij - 6 punten
1500 meter vrouwen
1. Joy Beune - 60 punten
2. Antoinette Rijpma-De Jong - 54 punten
3. Ragne Wiklund - 48 punten
4. Melissa Wijfje - 43 punten
7. Angel Daleman - 36 punten
21. Marijke Groenewoud - 22 punten
1500 meter mannen
1. Jordan Stolz - 60 punten
2. Zhongyan Ning - 54 punten
3 .Finn Sonnekalb - 48 punten
5. Kjeld Nuis - 40 punten
7. Joep Wennemars - 36 punten
8. Tim Prins - 34 punten
15. Wesly Dijs - 27 punten
16. Tijmen Snel - 26 punten
Lange afstanden vrouwen (3000 & 5000 meter)
1. Joy Beune - 60 punten
2. Valerie Maltais - 54 punten
3. Ragne Wiklund - 48 punten
7. Bente Kerkhoff - 36 punten
13. Marijke Groenewoud - 29 punten
16. Elisa Dul - 27 punten
21. Sanne in 't Hof - 20 punten
Lange afstanden mannen (5000 & 10.000 meter)
1. Timothy Loubineaud - 60 punten
2. Metodej Jilek - 54 punten
3. Sander Eitrem - 48 punten
5. Chris Huizinga - 40 punten
8. Jorrit Bergsma - 34 punten
16. Marcel Bosker - 27 punten
21. Beau Snellink - 20 punten
33. Kars Jansman - 8 punten
Mass start vrouwen
1. Mia Manganello - 60 punten
2. Valerie Maltais - 54 punten
3. Bente Kerkhoff - 48 punten
17. Marijke Groenewoud - 24 punten
Mass start mannen
1. Jorrit Bergsma - 60 punten
2. Felix Maly - 54 punten
3. Antoine Gelinas-Beaulieu - 48 punten
13. Bart Hoolwerf - 28 punten
Ploegenachtervolging vrouwen
1. Japan - 60 punten
2. Canada - 54 punten
3. Verenigde Staten - 48 punten
5. Nederland - 40 punten
Ploegenachtervolging mannen
1. Verenigde Staten - 60 punten
2. Noorwegen - 54 punten
3. China - 48 punten
7. Nederland - 38 punten
