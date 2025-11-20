De World Cup lijkt in een olympisch jaar niet zo belangrijk voor de topschaatsers, maar niets is minder waar. De wereldbekerwedstrijden zijn namelijk bepalend voor hoeveel Nederlandse schaatsers er in februari 2026 naar de Olympische Winterspelen in Milaan mogen. Daarvoor moeten ze hoog staan in de klassementen van de World Cup. Bekijk hieronder de stand van zaken.

Het aantal tickets voor de Olympische Spelen per land wordt na de vierde van in totaal vijf World Cups verdeeld. Wil Nederland het maximale aantal van achttien schaatsers (negen mannen en negen vrouwen) naar Milaan sturen, dan zullen de Nederlandse schaatsers hoog in de klassementen moeten staan na de vier wereldbekers. Zie hieronder het overzicht met alle eisen.

500-1000-1500 meter: drie Nederlanders in top-21 per afstand

3000 meter vrouwen: drie Nederlandse topschaatssters in top-15

5000 meter: drie Nederlandse mannen in top-15 en twee Nederlandse vrouwen in top-9

10.000 meter mannen: twee Nederlanders in top-9

Ploegenachtervolging: Nederland moet bij de top-6 van de wereld horen

Mass start: twee mannen en twee vrouwen van TeamNL in top-24

Als het Nederland lukt om aan al die voorwaarden te voldoen dan zijn er per geslacht negen tickets te verdelen bij het Olympisch Kwalificatietoernooi (OKT). Dat evenement wordt van 26 tot en met 30 december gehouden in Heerenveen.

Programma World Cup

Het seizoen werd afgelopen week geopend in Salt Lake City en komend weekend moeten de schaatsers aan de bak in Calgary. Later zijn er nog wedstrijden in Heerenveen (5-7 december), Hamar (12-14 december) en Inzell (23-25 januari). Die laatste wedstrijd zit echter zo dicht op de Spelen dat de uitslagen niet meer meetellen voor de verdeling van de olympische tickets.

Klassementen World Cups

De winnaar van elke wedstrijd krijgt 60 punten, de nummer twee verdient er 54 en een derde plek levert 48 punten op. Hoe lager in de uitslag, hoe kleiner de verschillen worden tussen de plekken. De puntentelling is zo gemaakt dat het loont om bij alle wedstrijden aan de start te staan. Ook een diskwalificatie, zoals Kjeld Nuis overkwam op de 1000 meter in Salt Lake City, is direct fataal voor je klassement. Bekijk hieronder de huidige stand van zaken per afstand.

500 meter vrouwen

1. Femke Kok - 120 punten

2. Erin Jackson - 108 punten

3. Yukino Yoshia - 91 punten



5. Anna Boersma - 76 punten

6. Marrit Fledderus - 76 punten

7. Jutta Leerdam - 71 punten

14. Angel Daleman - 56 punten

500 meter mannen

1. Jordan Stolz - 103 punten

2. Damian Zurek - 92 punten

3. Jenning de Boo - 91 punten



15. Joep Wennemars - 54 punten

19. Sebas Diniz - 47 punten

25. Stefan Westenbroek - 34 punten

28. Merijn Scheperkamp - 25 punten

1000 meter vrouwen

1. Jutta Leerdam - 60 punten

2. Femke Kok - 54 punten

3. Béatrice Lamarche - 48 punten



4. Marrit Fledderus - 43 punten

9. Antoinette Rijpma-De Jong - 32 punten

10. Isabel Grevelt - 31 punten

1000 meter mannen

1. Jordan Stolz - 60 punten

2. Damian Zurek - 54 punten

3. Jenning de Boo - 48 punten



6. Tim Prins - 38 punten

9. Joep Wennemars - 32 punten

33. Kai Verbij - 6 punten

1500 meter vrouwen

1. Joy Beune - 60 punten

2. Antoinette Rijpma-De Jong - 54 punten

3. Ragne Wiklund - 48 punten



4. Melissa Wijfje - 43 punten

7. Angel Daleman - 36 punten

21. Marijke Groenewoud - 22 punten

1500 meter mannen

1. Jordan Stolz - 60 punten

2. Zhongyan Ning - 54 punten

3 .Finn Sonnekalb - 48 punten



5. Kjeld Nuis - 40 punten

7. Joep Wennemars - 36 punten

8. Tim Prins - 34 punten

15. Wesly Dijs - 27 punten

16. Tijmen Snel - 26 punten

Lange afstanden vrouwen (3000 & 5000 meter)

1. Joy Beune - 60 punten

2. Valerie Maltais - 54 punten

3. Ragne Wiklund - 48 punten



7. Bente Kerkhoff - 36 punten

13. Marijke Groenewoud - 29 punten

16. Elisa Dul - 27 punten

21. Sanne in 't Hof - 20 punten

Lange afstanden mannen (5000 & 10.000 meter)

1. Timothy Loubineaud - 60 punten

2. Metodej Jilek - 54 punten

3. Sander Eitrem - 48 punten



5. Chris Huizinga - 40 punten

8. Jorrit Bergsma - 34 punten

16. Marcel Bosker - 27 punten

21. Beau Snellink - 20 punten

33. Kars Jansman - 8 punten

Mass start vrouwen

1. Mia Manganello - 60 punten

2. Valerie Maltais - 54 punten

3. Bente Kerkhoff - 48 punten



17. Marijke Groenewoud - 24 punten

Mass start mannen

1. Jorrit Bergsma - 60 punten

2. Felix Maly - 54 punten

3. Antoine Gelinas-Beaulieu - 48 punten



13. Bart Hoolwerf - 28 punten

Ploegenachtervolging vrouwen

1. Japan - 60 punten

2. Canada - 54 punten

3. Verenigde Staten - 48 punten



5. Nederland - 40 punten

Ploegenachtervolging mannen

1. Verenigde Staten - 60 punten

2. Noorwegen - 54 punten

3. China - 48 punten



7. Nederland - 38 punten

